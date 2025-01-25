Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови

Еовін - найсильніший шторм за останні 10 років - спустошує Ірландію та Велику Британію. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії через пориви вітру, що перевищували 160 км на годину. Громадське життя в постраждалих регіонах багато в чому завмерло. Через наслідки шторму зафіксовано кілька трагічних випадків.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

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Над Ірландією та Сполученим Королівством пройшов шторм "Еовін". Синоптики Метеослужби описали Еовін як "досить винятковий" і найсильніший шторм для деяких районів Великій Британії за "20-30 років". Найсильніші вітри після урагану вщухли, але найближчими днями, як і раніше, очікуються сильні пориви вітру.

У розпал шторму майже мільйон об’єктів на Британських островах були знеструмлені, а багато автомобільних і залізничних сполучень були заблоковані.

Шторм уже забрав щонайменше два життя. Чоловік загинув через падіння дерева в Ірландії, коли вітер досяг рекордної швидкості 183 км/год. У Шотландії 49-річного чоловіка збила черепиця, що відлетіла.

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Деякі частини Шотландії та Північної Ірландії зазнали великої шкоди майну, а Network Rail Scotland зареєструвала майже 400 випадків пошкодження, пише ВВС.

За даними мережевого оператора ESB Networks, учора в розпал відключень електроенергії в Ірландії постраждали 725 000 клієнтів. NIE Networks повідомив про відключення електроенергії 283 000 клієнтів.

За даними Irish Water близько 138 000 людей в Ірландії залишилися без води, і ця цифра, за словами фахівців, може зрости через відключення електроенергії на очисних спорудах і насосних станціях.

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У Шотландії станом на ранок суботи електроенергію відновили в 134 тисячах об’єктів. Близько 30 тисяч залишилися без постачання.

У Північній Ірландії в суботу вранці 189 000 будинків і підприємств залишалися без світла, хоча 96 000 клієнтів було відновлено.

Щодо електроенергії Північної Ірландії - служба заявила, що може пройти до 10 днів, перш ніж усі повернуться до мережі.

Як вже було оголошено, найсильніші пориви вітру зараз затихли, втім сильні пориви вітру все ще очікуються. Місцями понад 128 км на годину. Крім того, цими вихідними в деяких частинах Англії та Уельсу може випасти до 80 мм дощу.

В Ірландії та деяких частинах Сполученого Королівства діє жовтий код попередження про дощ, вітер, сніг та льоду. Попередження про повені також оголошено у південній Англії, північному Уельсі та західній Шотландії.

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