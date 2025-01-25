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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самый мощный за десятилетие шторм «Эовин» парализовал Британские острова

Самый мощный за десятилетие шторм «Эовин» парализовал Британские острова

Киев  •  УНН

 • 9001 просмотра

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Шторм «Эовин» с порывами ветра до 183 км/ч оставил без электричества около миллиона объектов в Ирландии и Великобритании. Стихия унесла по меньшей мере две жизни, повредила инфраструктуру и привела к масштабным перебоям в транспортном сообщении.

Эовин - сильнейший шторм за последние 10 лет - опустошает Ирландию и Великобританию. Сотни тысяч людей остались без электроэнергии из-за порывов ветра, превышавших 160 км в час. Общественная жизнь в пострадавших регионах во многом замерла. Из-за последствий шторма зафиксировано несколько трагических случаев.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Над Ирландией и Соединенным Королевством прошел шторм "Эовин". Синоптики Метеослужбы описали Эовин как "довольно исключительный" и самый сильный шторм для некоторых районов Великобритании за "20-30 лет". Самые сильные ветры после урагана утихли, но в ближайшие дни по-прежнему ожидаются сильные порывы ветра.

В разгар шторма почти миллион объектов на Британских островах были обесточены, а многие автомобильные и железнодорожные сообщения были заблокированы.

Шторм уже унес по меньшей мере две жизни. Мужчина погиб из-за падения дерева в Ирландии, когда ветер достиг рекордной скорости 183 км/ч. В Шотландии 49-летнего мужчину сбила отлетевшая черепица.

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Некоторые части Шотландии и Северной Ирландии понесли большой ущерб имуществу, а Network Rail Scotland зарегистрировала почти 400 случаев повреждения, пишет ВВС. 

По данным сетевого оператора ESB Networks, вчера в разгар отключений электроэнергии в Ирландии пострадали 725 000 клиентов. NIE Networks сообщил об отключении электроэнергии 283 000 клиентов.

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По данным Irish Water около 138 000 человек в Ирландии остались без воды, и эта цифра, по словам специалистов, может возрасти из-за отключения электроэнергии на очистных сооружениях и насосных станциях.

Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование26.01.24, 02:00 • 31728 просмотров

В Шотландии по состоянию на утро субботы электроэнергию восстановили в 134 тысячах объектов. Около 30 тысяч остались без снабжения.

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В Северной Ирландии в субботу утром 189 000 домов и предприятий оставались без света, хотя 96 000 клиентов было восстановлено.

По электроэнергии Северной Ирландии - служба заявила, что может пройти до 10 дней, прежде чем все вернутся в сеть.

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Как уже было объявлено,  самые сильные порывы ветра сейчас затихли, впрочем сильные порывы ветра все еще ожидаются. Местами более 128 км в час. Кроме того, в эти выходные в некоторых частях Англии и Уэльса может выпасть до 80 мм дождя.

В Ирландии и некоторых частях Соединенного Королевства действует желтый код предупреждения о дожде, ветре, снеге и льду. Предупреждение о наводнениях также объявлено в южной Англии, северном Уэльсе и западной Шотландии.

Куба снова осталась без электричества на фоне урагана07.11.24, 16:19 • 14615 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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