Куба снова осталась без электричества на фоне урагана

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Ураган «Рафаэль» вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.

В среду Куба пережила общенациональное отключение электроэнергии из-за урагана «Рафаэль», который принес на остров в Карибском море ветер со скоростью до 185 км/ч, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Национальная энергетическая компания страны заявила, что сильный ветер вызвал отключение электросистемы.

По меньшей мере 70 000 человек были эвакуированы из своих домов до того, как в среду вечером на сушу обрушился шторм третьей категории, были предупреждения о штормовых нагонах, внезапных наводнениях и оползнях.

Это произошло всего через несколько недель после того, как миллионы людей остались без электричества на четыре дня после отключения электроэнергии, вызванного проблемами с энергетической инфраструктурой страны. Тогда инцидент также совпал с ураганом «Оскар», в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

«Рафаэль» обрушился на западную провинцию Артемису, неподалеку от столицы Гаваны, около 16:15 по местному времени, сообщил Национальный центр США по ураганам (NHC).

Представитель государственной энергетической компании Unión Eléctrica заявил, что инженерам придется подождать, пока шторм пройдет над островом, прежде чем они смогут оценить его влияние на электростанции и сеть в целом.

К 22:00 по местному времени «Рафаэль» переместился к Мексиканскому заливу и ослабился до урагана второй категории с максимальной скоростью ветра 169 км/ч.

NHC сообщил, что шторм продолжит приносить сильные дожди по всей западной Кубе до четверга, а штормовые нагоны могут представлять опасность для жизни.

Сильные дожди ожидаются на Каймановых островах, тогда как на Флорида-Кис действует предупреждение о тропическом шторме.

На Кубе ураган "Оскар" унес жизни шести человек22 октября 2024, 02:39 • 17352 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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