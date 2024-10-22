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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кубе ураган "Оскар" унес жизни шести человек

На Кубе ураган "Оскар" унес жизни шести человек

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 02:39  •  1104 просмотра

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Ураган "Оскар" на Кубе привел к гибели по меньшей мере шести человек и значительным разрушениям. Стихия ослабла до тропического шторма, но угроза наводнений и оползней сохраняется на фоне продолжающегося отключения электроэнергии.

На Кубе в результате урагана "Оскар" погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Центр наблюдения за ураганами США, передает УНН.

Детали

Ураган начался на острове в понедельник, но вскоре после выхода на сушу ослаб до тропического шторма. Рано утром во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил информацию о жертвах.

Серьезные разрушения были зафиксированы в восточной провинции Гуантамо, где стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. Несмотря на ослабление урагана, Центр наблюдения за ураганами США предупредил о риске опасных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.

Кроме того, в стране продолжается общенациональное отключение электроэнергии, которое началось в пятницу из-за сбоя на крупнейшей электростанции. Как сообщила городская энергетическая компания, электричество удалось восстановить для почти 90% потребителей в Гаване, но многие районы остаются обесточенными.

Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ21 октября 2024, 08:16 • 11338 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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