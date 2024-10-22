На Кубе ураган "Оскар" унес жизни шести человек
Киев • УНН
Ураган "Оскар" на Кубе привел к гибели по меньшей мере шести человек и значительным разрушениям. Стихия ослабла до тропического шторма, но угроза наводнений и оползней сохраняется на фоне продолжающегося отключения электроэнергии.
На Кубе в результате урагана "Оскар" погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Центр наблюдения за ураганами США, передает УНН.
Детали
Ураган начался на острове в понедельник, но вскоре после выхода на сушу ослаб до тропического шторма. Рано утром во вторник президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил информацию о жертвах.
Серьезные разрушения были зафиксированы в восточной провинции Гуантамо, где стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. Несмотря на ослабление урагана, Центр наблюдения за ураганами США предупредил о риске опасных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.
Кроме того, в стране продолжается общенациональное отключение электроэнергии, которое началось в пятницу из-за сбоя на крупнейшей электростанции. Как сообщила городская энергетическая компания, электричество удалось восстановить для почти 90% потребителей в Гаване, но многие районы остаются обесточенными.
Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ21 октября 2024, 08:16 • 11338 просмотров