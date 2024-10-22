На Кубі ураган "Оскар" забрав життя шести людей
Київ • УНН
Ураган "Оскар" на Кубі призвів до загибелі щонайменше шести осіб та значних руйнувань. Стихія ослабла до тропічного шторму, але загроза повеней і зсувів зберігається на тлі триваючого відключення електроенергії.
На Кубі внаслідок урагану "Оскар" загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє Центр спостереження за ураганами США, передає УНН.
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Ураган розпочався на острові в понеділок, але незабаром після виходу на сушу послабшав до тропічного шторму. Рано вранці у вівторок президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив інформацію про жертви.
Серйозні руйнування були зафіксовані в східній провінції Гуантамо, де стихія завдала значної шкоди інфраструктурі. Попри ослаблення урагану, Центр спостереження за ураганами США попередив про ризик небезпечних повеней і зсувів, спричинених сильними дощами.
Крім того, в країні триває загальнонаціональне відключення електроенергії, яке розпочалося в п'ятницю через збій на найбільшій електростанції. Як повідомила міська енергетична компанія, електрику вдалося відновити для майже 90% споживачів у Гавані, але багато районів залишаються знеструмленими.
Ураган "Оскар" ослаб до рівня тропічного шторму, проте на Кубі зафіксовано серйозні руйнування - ЗМІ21.10.24, 11:16 • 12845 переглядiв