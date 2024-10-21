Ураган "Оскар" ослаб до рівня тропічного шторму, проте на Кубі зафіксовано серйозні руйнування - ЗМІ
Київ • УНН
Ураган "Оскар" ослаб до тропічного шторму після виходу на берег Куби. На східному узбережжі острова зафіксовано серйозні руйнування, повені та відключення електроенергії, що викликало протести населення.
У низинних районах східної Куби, після виходу на берег урагану "Оскар", посилився злива, шквальний вітер, повідомляють про повінь, у деяких районах пошкоджено будинки. Раніше на острові було зафіксовано четверте за рахунком відключення електрики через колапс, не пов'язаний із метеорологічним ударом.
Пише УНН з посиланням на Noticiero Estelar, NHC і La Razón de México.
Після виходу на берег Куби, ураган "Оскар" ослаб до рівня тропічного шторму, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).
Однак, за даними ЗМІ, від природної стихії постраждало східне узбережжя Куби. Хвилі заввишки до чотирьох метрів обрушилися на набережну Баракоа: повідомляють, що було пошкоджено дахи та стіни будинків, повалено стовпи та дерева.
Очікується, що до середини тижня шторм принесе понад 300 мм опадів на сході Куби. У деяких північних прибережних районах можливі штормові припливи висотою понад 1 метр.
Про точні цифри збитків не повідомлялося, але вказується, що населення було попереджено про сильні дощі, штормові наганяння і раптові повені на узбережжі острова.
Слід також зазначити, що десятки мешканців через відсутність електрики в низці регіонів залишилися майже на вулиці.
Водночас на околицях столиці країни гуркотіли каструлями та сковорідками невдоволення через відсутність електрики. Десятки людей, зокрема жінки з дітьми на руках, вийшли з каструлями і сковорідками на демонстрацію в густонаселеному районі Сантос-Суарес.
"Увімкніть світло!" - кричали вони.
Раніше, на засіданні уряду Куби, що транслювався Noticiero Estelar, президент, одягнений у зелену військову форму, заявив, що люди, які намагаються "спричинити зміни в громадському порядку" і беруть участь в актах вандалізму, "будуть піддаватися судовому переслідуванню.
Нагадаємо
УНН передавав, що на Кубі стався новий збій в електромережі під час ремонтних робіт.
В умовах серйозної енергокризи, Куба готується пережити прихід урагану20.10.24, 12:50 • 20822 перегляди