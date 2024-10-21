Ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, однако на Кубе зафиксированы серьезные разрушения - СМИ

В низменных районах восточной Кубы, после выхода на берег урагана «Оскар», усилился ливень, шквальный ветер, сообщают о наводнении, в некоторых районах повреждены дома. Ранее на острове было зафиксировано четвертое по счету отключение электричества из-за коллапса, не связанного с метеорологическим ударом.

Пишет УНН с ссылкой на Noticiero Estelar, NHC и La Razón de México.

После выхода на берег Кубы, ураган «Оскар» ослаб до уровня тропического шторма, сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

Однако, по данным СМИ, от природной стихии пострадало восточное побережье Кубы. Волны высотой до четырех метров обрушились на набережную Баракоа: сообщают, что были повреждены крыши и стены домов, повалены столбы и деревья.

Ожидается, что к середине недели шторм принесет более 300 мм осадков на востоке Кубы. В некоторых северных прибрежных районах возможны штормовые приливы высотой более 1 метра.

О точных цифрах ущерба не сообщалось, но указывается, что население было предупреждено о сильных дождях, штормовых нагонах и внезапных наводнениях на побережье острова.

Следует также отметить, что десятки жителей из-за отсутствия электричества в ряде регионов остались почти на улице.

В то же время на окраинах столицы грохотали кастрюлями и сковородками недовольство из-за отсутствия электричества. Десятки людей, в том числе женщины с детьми на руках, вышли с кастрюлями и сковородками на демонстрацию в густонаселенном районе Сантос-Суарес.

«Включите свет!» - кричали они.

Ранее, на заседании правительства Кубы, транслировавшемся Noticiero Estelar, президент, одетый в зеленую военную форму, заявил, что люди, которые пытаются «вызвать изменения в общественном порядке» и участвуют в актах вандализма, «будут подвергаться судебному преследованию.

Напомним,

УНН передавал, что на Кубе произошел новый сбой в электросети во время ремонтных работ.

В условиях серьезного энергокризиса, Куба готовится пережить приход урагана