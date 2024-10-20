В условиях серьезного энергокризиса, Куба готовится пережить приход урагана

Отключения электроэнергии на Кубе продолжаются, несмотря на несколько попыток наладить стабильное снабжение. Тем временем на остров может обрушиться ураган «Оскар».

Пишет УНН с ссылкой на AFP и Globo.

Население острова Куба третий день находится в состоянии всеобщего отключения электроэнергии. В субботу власти сообщили о начальном прогрессе в восстановлении поставок, но он был недолгим. И вот к острову катится ураган.

Согласно прогнозам, ураган «Оскар» может обрушится на Кубу в воскресенье.

Президент Мигель Диас-Канель в сообщении, опубликованном в субботу вечером в социальной сети X, отметил, что власти Кубы «уже прилагают все усилия, чтобы защитить население и экономические ресурсы, учитывая неизбежность урагана „Оскар“.

Впрочем погодное явление может усилить дефицит продуктов питания и медикаментов на острове.

По энергетике: профильный министр Висенте де ла О Леви заявил в субботу, что в энергосистеме страны есть 500 мегаватт. Чиновник отметил, что «несколько подстанций на западе страны теперь имеют электроэнергию». Но в 6.15 утра свет снова исчез по всей стране.

В субботу вечером большинство районов Гаваны были темными, за исключением отелей и больниц, оснащенных аварийными генераторами, и немногих частных домов, которые имеют подобное оборудование.

«Ситуация очень сложная, но я стараюсь сохранять спокойствие, потому что в этой стране и так много стресса», - рассказала AFP 28-летняя танцовщица Яима Вальядарес.

Напомним,

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