Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Куба вдвічі скоротила свій початковий прогноз зростання у 2022 році. Карибська острівна держава намагається дати поштовх своїй економіці та найважливішій індустрії туризму. Про це пише Reuters, передає УНН.
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За словами президента Торгової палати Антоніо Каррікарте, цього року економіка Куби зросте на 2% порівняно з попереднім офіційним прогнозом 4%.
Туризм є важливим чинником для керованої комуністами економіки Куби. На відміну від сусідів по регіону, острів намагався оговтатися від наслідків пандемії COVID-19, частково через жорсткі санкції США, спрямовані як на поїздки, так і на бізнес.
Наприкінці жовтня уряд Куби заявив, що цього року країна, ймовірно, прийме 1,7 мільйона туристів, що значно менше початкової мети в 2,5 мільйона, але все ж таки є поліпшенням порівняно з пандемічним спадом.
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Знижена оцінка зростання не стала несподіванкою для громадян та іноземних компаній, які вже борються із щоденними відключеннями електроенергії та проблемами з громадським транспортом, окрім хронічного браку продовольства, ліків та палива.
Криза призвела до розрізнених протестів та рекордної імміграції за останній рік, переважно в США.