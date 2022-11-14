Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується

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За словами президента Торгової палати Антоніо Каррікарте, цього року економіка Куби зросте на 2% порівняно з попереднім офіційним прогнозом 4%.

Туризм є важливим чинником для керованої комуністами економіки Куби. На відміну від сусідів по регіону, острів намагався оговтатися від наслідків пандемії COVID-19, частково через жорсткі санкції США, спрямовані як на поїздки, так і на бізнес.

Наприкінці жовтня уряд Куби заявив, що цього року країна, ймовірно, прийме 1,7 мільйона туристів, що значно менше початкової мети в 2,5 мільйона, але все ж таки є поліпшенням порівняно з пандемічним спадом.

Додамо

Знижена оцінка зростання не стала несподіванкою для громадян та іноземних компаній, які вже борються із щоденними відключеннями електроенергії та проблемами з громадським транспортом, окрім хронічного браку продовольства, ліків та палива.

Криза призвела до розрізнених протестів та рекордної імміграції за останній рік, переважно в США.