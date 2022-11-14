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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується

Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується

Київ • УНН

 • 264389 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Куба вдвічі скоротила свій початковий прогноз зростання у 2022 році. Карибська острівна держава намагається дати поштовх своїй економіці та найважливішій індустрії туризму. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами президента Торгової палати Антоніо Каррікарте, цього року економіка Куби зросте на 2% порівняно з попереднім офіційним прогнозом 4%.

Туризм є важливим чинником для керованої комуністами економіки Куби. На відміну від сусідів по регіону, острів намагався оговтатися від наслідків пандемії COVID-19, частково через жорсткі санкції США, спрямовані як на поїздки, так і на бізнес.
Наприкінці жовтня уряд Куби заявив, що цього року країна, ймовірно, прийме 1,7 мільйона туристів, що значно менше початкової мети в 2,5 мільйона, але все ж таки є поліпшенням порівняно з пандемічним спадом.

Додамо

Знижена оцінка зростання не стала несподіванкою для громадян та іноземних компаній, які вже борються із щоденними відключеннями електроенергії та проблемами з громадським транспортом, окрім хронічного браку продовольства, ліків та палива.

Криза призвела до розрізнених протестів та рекордної імміграції за останній рік, переважно в США.

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