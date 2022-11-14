Куба снижает прогноз роста. Экономический кризис продолжается

Детали

По словам президента Торговой палаты Антонио Каррикарте, в текущем году экономика Кубы вырастет на 2% по сравнению с предыдущим официальным прогнозом 4%.

Туризм является важным фактором для управляемой коммунистами экономики Кубы. В отличие от соседей по региону, остров пытался оправиться от последствий пандемии COVID-19, частично из-за жестких санкций США, направленных как на поездки, так и на бизнес.

В конце октября правительство Кубы заявило, что в этом году страна, вероятно, примет 1,7 миллиона туристов, что значительно меньше начальной цели в 2,5 миллиона, но все же является улучшением по сравнению с пандемическим спадом.

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Сниженная оценка роста не стала неожиданностью для граждан и иностранных компаний, которые уже борются с ежедневными отключениями электроэнергии и проблемами с общественным транспортом, кроме хронической нехватки продовольствия, лекарств и топлива.

Кризис привел к разрозненным протестам и рекордной иммиграции за последний год, преимущественно в США.