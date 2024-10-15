На Кубе состоялись про-палестинские митинги во главе с президентом страны
Киев • УНН
Более тысячи человек вышли на улицы Гаваны в поддержку Палестины. Среди демонстрантов были президент Кубы Мигель Диас-Канель, другие лидеры и палестинские студенты-медики.
За прошедшие сутки более тысячи человек вышли на улицы Гаваны, скандируя "Да здравствует свободная Палестина". На демонстрации присутствовали глава Кубы Мигель Диас-Канель и другие лидеры коммунистического острова.
Пишет УНН с ссылкой на France24 и AFP.
"Да здравствует свободная Палестина!" - отмечалось на экране перед демонстрацией в поддержку палестинского народа, которая состоялась в понедельник, 14 октября, в столице Кубы.
Среди демонстрантов в Гаване было около 250 палестинских студентов-медиков, - они несли большой баннер.
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"Мы здесь, чтобы поддержать справедливые требования палестинского народа в отношении их суверенитета, их свободы [...] и против геноцидного крестового похода, который Израиль проводит против палестинского народа", - сообщил AFP Мишель Мариньо, 20-летний кубинский специалист по международным отношениям. студент.
На митинге в Гаване появился президент Кубы Мигель Диас-Канель и другими лидеры коммунистического острова, - они были одеты в традиционные платки "кеффие" и также прошли маршем, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Газе.
Дополнение
Марш должен был состояться в годовщину жестокого нападения ХАМАСа на Израиль, но был отложен из-за урагана Милтон, который на прошлой неделе обрушился на Кубу и Флориду.
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Справка
Атака боевого формирования ХАМАС 7 октября спровоцировала войну в Газе и привела к гибели по меньшей мере 1206 человек, преимущественно гражданских, согласно официальным израильским данным.
Согласно данным Министерства здравоохранения ХАМАС, израильское наступление в ответ на эти акты убило более 40 тыс. палестинцев в секторе Газа.
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