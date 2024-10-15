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На Кубе состоялись про-палестинские митинги во главе с президентом страны

На Кубе состоялись про-палестинские митинги во главе с президентом страны

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:39  •  1825 просмотра

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Более тысячи человек вышли на улицы Гаваны в поддержку Палестины. Среди демонстрантов были президент Кубы Мигель Диас-Канель, другие лидеры и палестинские студенты-медики.

За прошедшие сутки более тысячи человек вышли на улицы Гаваны, скандируя "Да здравствует свободная Палестина". На демонстрации присутствовали глава Кубы Мигель Диас-Канель и другие лидеры коммунистического острова.

Пишет УНН с ссылкой на France24 и AFP.

"Да здравствует свободная Палестина!" - отмечалось на экране перед демонстрацией в поддержку палестинского народа, которая состоялась в понедельник, 14 октября, в столице Кубы.

Среди демонстрантов в Гаване было около 250 палестинских студентов-медиков, - они несли большой баннер.

В Лондоне активисты пытались заклеить картину Пикассо фото из Газы, их задержали9 октября 2024, 18:27 • 18705 просмотров

"Мы здесь, чтобы поддержать справедливые требования палестинского народа в отношении их суверенитета, их свободы [...] и против геноцидного крестового похода, который Израиль проводит против палестинского народа", - сообщил AFP Мишель Мариньо, 20-летний кубинский специалист по международным отношениям. студент.

На митинге в Гаване появился президент Кубы Мигель Диас-Канель и другими лидеры коммунистического острова, - они были одеты в традиционные платки "кеффие" и также прошли маршем, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Газе.

Дополнение

Марш должен был состояться в годовщину жестокого нападения ХАМАСа на Израиль, но был отложен из-за урагана Милтон, который на прошлой неделе обрушился на Кубу и Флориду.

ООН предупреждает об угрозе гуманитарной катастрофы в Ливане9 октября 2024, 02:28 • 15928 просмотров

Справка

Атака боевого формирования ХАМАС 7 октября спровоцировала войну в Газе и привела к гибели по меньшей мере 1206 человек, преимущественно гражданских, согласно официальным израильским данным.

Согласно данным Министерства здравоохранения ХАМАС, израильское наступление в ответ на эти акты убило более 40 тыс. палестинцев в секторе Газа.

Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, около сотни раненых10 октября 2024, 21:09 • 15579 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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