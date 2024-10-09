В Лондоне активисты пытались заклеить картину Пикассо фото из Газы, их задержали

Активисты движения Youth Demand попытались наклеить фотографию женщины, которая плачет с ребенком в Газе, на картину испанского художника Пабло Пикассо "Материнство" (La Maternité) в лондонской Национальной галерее, призывая к эмбарго на поставки оружия Израилю, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщили представители галереи, полиция арестовала двух человек. Картина, закрытая защитным стеклом, не пострадала.

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"Один из них был задержан после того, как попытался прикрепить к произведению искусства лист бумаги. На пол пролилось немного краски, - говорится в сообщении, - Полиция арестовала двух человек. Сейчас комната закрыта. Картины не пострадали".

На видео, опубликованном Youth Demand в социальных сетях, видно, как охранник убирает фотографию. Один из протестующих выкрикивал "Свободу Палестине", когда его вывели из зала и задержали.