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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне активисты пытались заклеить картину Пикассо фото из Газы, их задержали

В Лондоне активисты пытались заклеить картину Пикассо фото из Газы, их задержали

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 18:27  •  793 просмотра

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В Национальной галерее Лондона активисты попытались наклеить фото женщины с ребенком в Газе на картину Пикассо "Материнство". Два человека арестованы, картина не пострадала.

Активисты движения Youth Demand попытались наклеить фотографию женщины, которая плачет с ребенком в Газе, на картину испанского художника Пабло Пикассо "Материнство" (La Maternité) в лондонской Национальной галерее, призывая к эмбарго на поставки оружия Израилю, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщили представители галереи, полиция арестовала двух человек. Картина, закрытая защитным стеклом, не пострадала.

Климатические активисты облили краской Бранденбургские ворота в Берлине17 сентября 2023, 23:29 • 228013 просмотров

"Один из них был задержан после того, как попытался прикрепить к произведению искусства лист бумаги. На пол пролилось немного краски, - говорится в сообщении, - Полиция арестовала двух человек. Сейчас комната закрыта. Картины не пострадали".

На видео, опубликованном Youth Demand в социальных сетях, видно, как охранник убирает фотографию. Один из протестующих выкрикивал "Свободу Палестине", когда его вывели из зала и задержали.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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