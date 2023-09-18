Климатические активисты облили краской Бранденбургские ворота в Берлине

Детали

К акту вандализма прибегли участники руку «Последнее поколение». Они использовали оранжевую и желтую краски и облили все 6 колонн ворот, а также пространство перед историческим памятником. Объявляя об акции, они объяснили, что использовали огнетушители, которые заправили краской и незаметно пронесли на площадь.

На месте работали экстренные службы - полиция и пожарные. По словам представителя полиции, задержаны 14 человек. Акцию уже осудили представители берлинских властей и другие политики от разных партий.

Группа требует прекратить использование ископаемого топлива к 2030 году.

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"Мы не прекратим наш протест, если не будет начат поворот", - заявила группа. «Мы должны отказаться от нефти, природного газа и угля не позднее 2030 года».

Правительство Германии нацелено на климатически-нейтральную экономику к 2045 году, но за последние два года не достигло своих целей по защите климата.

Мэр Берлина Кай Вегнер осудил воскресный протест, заявив, что город поддерживает «свободу выражения мнений и честную дискуссию о нашем будущем», а затем добавил, что «этими действиями эта группа наносит ущерб не только историческим Бранденбургским воротам, но и нашему свободному дискурсу по важным вопросам нашего времени и будущего».