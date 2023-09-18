Кліматичні активісти облили фарбою Бранденбурзькі ворота у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кліматичні активісти облили фарбою візитівку Берліна —Бранденбурзькі ворота, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
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До акту вандалізму вдалися учасники руку «Останнє покоління». Вони використали помаранчеву та жовту фарби і облили всі 6 колон воріт, а також простір перед історичною пам'яткою. Оголошуючи про акцію, вони пояснили, що використали вогнегасники, які заправили фарбою та непомітно пронесли на площу.
На місці працювали екстрені служби - поліція та пожежники. За словами представника поліції, затримані 14 осіб. Акцію вже засудили представники берлінської влади та інші політики від різних партій.
Група вимагає припинити використання викопного палива до 2030 року.
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"Ми не припинимо наш протест, якщо не буде розпочато поворот", - заявила група. «Ми повинні відмовитися від нафти, природного газу та вугілля не пізніше 2030 року».
Уряд Німеччини націлений на кліматично-нейтральну економіку до 2045 року, але за останні два роки не досяг своїх цілей із захисту клімату.
Мер Берліна Кай Вегнер засудив недільний протест, заявивши, що місто підтримує «свободу вираження поглядів і чесну дискусію про наше майбутнє», а потім додав, що «цими діями ця група завдає шкоди не лише історичним Бранденбурзьким воротам, але й нашому вільному дискурсу щодо важливі питання нашого часу і майбутнього».