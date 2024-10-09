У Лондоні активісти намагались заклеїти картину Пікассо фото із Гази, їх затримали
Київ • УНН
У Національній галереї Лондона активісти спробували наклеїти фото жінки з дитиною в Газі на картину Пікассо "Материнство". Двох осіб заарештовано, картина не постраждала.
Активісти руху Youth Demand спробували наклеїти фотографію жінки, яка плаче з дитиною в Газі, на картину іспанського художника Пабло Пікассо "Материнство" (La Maternité) у лондонській Національній галереї, закликаючи до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як повідомили представники галереї, поліція заарештувала двох людей. Картина, закрита захисним склом, не постраждала.
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"Один із них був затриманий після того, як спробував прикріпити до твору мистецтва аркуш паперу. На підлогу пролилося трохи фарби, — йдеться у повідомленні. — Поліція заарештувала двох людей. Наразі кімната закрита. Картини не постраждали".
На відео, опублікованому Youth Demand у соціальних мережах, видно, як охоронець прибирає фотографію. Один із протестувальників вигукував "Свободу Палестині", коли його вивели із зали та затримали.