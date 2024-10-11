Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, около сотни раненых

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Армия обороны Израиля атаковала жилые районы столицы Ливана. Ракеты попали в многоэтажки, когда люди вернулись с работы, вызвав многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Армия обороны Израиля 10 октября нанесла ракетный удар по столице Ливана. Известно о 22 погибших и 117 раненых. Об этом сообщает  BBC news, пишет УНН.

Детали

Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города.

Отмечается, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.

Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.

Напомним

ЦАХАЛ уничтожил командующего фронтом Хула и командира противотанкового подразделения "Хезболлы". Нанесены удары по объектам хранения оружия в Бейруте и на юге Ливана.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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