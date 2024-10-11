Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, около сотни раненых
Киев • УНН
Армия обороны Израиля атаковала жилые районы столицы Ливана. Ракеты попали в многоэтажки, когда люди вернулись с работы, вызвав многочисленные жертвы среди гражданского населения.
Армия обороны Израиля 10 октября нанесла ракетный удар по столице Ливана. Известно о 22 погибших и 117 раненых. Об этом сообщает BBC news, пишет УНН.
Детали
Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города.
Отмечается, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.
Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.
Напомним
ЦАХАЛ уничтожил командующего фронтом Хула и командира противотанкового подразделения "Хезболлы". Нанесены удары по объектам хранения оружия в Бейруте и на юге Ливана.