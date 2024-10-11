Ізраїль атакував Бейрут: 22 людини загинули, близько сотні поранених
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю атакувала житлові райони столиці Лівану. Ракети влучили у багатоповерхівки, коли люди повернулися з роботи, спричинивши численні жертви серед цивільного населення.
Армія оборони Ізраїлю 10 жовтня завдала ракетного удару по столиці Лівану. Відомо про 22 загиблих та 117 поранених. Про це повідомляє BBC news, пише УНН.
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Удари прийшлися по житлових будинках у двох районах центральної частини міста.
Зазначається, що ракети влучили ввечері, коли багато жителів повернулися з роботи та були вдома чи на вулицях.
Одна з ракет поцілила у третій поверх житлової восьмиповерхівки, у ще одному районі ракетний удар повністю зруйнував чотириповерхівку.
Нагадаємо
ЦАХАЛ знищив командувача фронтом Хула та командира протитанкового підрозділу "Хезболли". Завдано ударів по об'єктах зберігання зброї в Бейруті та на півдні Лівану.