Ізраїль ліквідував ще двох лідерів "Хезболли"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55301 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105614 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144110 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118896 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110967 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114682 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140948 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75328 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83747 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178118 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 15232 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 26757 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 37708 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 18829 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 13369 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144110 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140948 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178117 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516785 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6203 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33461 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33195 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35310 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59230 перегляди
Актуальне
Ізраїль ліквідував ще двох лідерів "Хезболли"

Ізраїль ліквідував ще двох лідерів "Хезболли"

Київ • УНН

 • 13029 перегляди

ЦАХАЛ знищив командувача фронтом Хула та командира протитанкового підрозділу "Хезболли". Завдано ударів по об'єктах зберігання зброї в Бейруті та на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала двох лідерів "Хезболли", які відповідальні за масовані ракетні атаки та командування окремих ділянок фронту. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Деталі

Артилерія ЗС та ЦАХАЛ завдала та ліквідувала терориста Ахмада Мустафу аль-Хаджа Алі, командувача фронтом Хула в терористичній організації "Хезболла", який відповідав за сотні ракетних і  у бік району Кір'ят-Шмона

- йдеться в заяві ЦАХАЛу. 

Окрім того, війська Ізраїлю завдали ударів по численним об’єктам зберігання зброї в районі Дахієх у Бейруті та об’єктам зберігання зброї та додатковій інфраструктурі терористів на півдні Лівану.

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах у Сирії10.10.24, 03:13 • 16681 перегляд

Під час іншого удару ЦАХАЛ ліквідував Мохаммада Алі Хамдана, командира протитанкового підрозділу Хезболли в районі Мейс-ель-Джабаль, який відповідав за численні ракетні атаки на громади на півночі Ізраїлю

- кажуть в Армії оборони Ізраїлю.

Військові наголошують, що вжили низку заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи публікацію завчасних попереджень для населення в цьому районі.

Проте, кажуть військові Ізраїлю, "Хезболла" навмисно розмістила свої склади зброї та озброєння під житловими будинками, школами, мечетями та університетами в центрі Бейрута, створюючи небезпеку для цивільного населення в цьому районі.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Зокрема, міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
izrailІзраїль
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
livanЛіван
syriiaСирія
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05