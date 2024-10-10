Ізраїль ліквідував ще двох лідерів "Хезболли"
Київ • УНН
ЦАХАЛ знищив командувача фронтом Хула та командира протитанкового підрозділу "Хезболли". Завдано ударів по об'єктах зберігання зброї в Бейруті та на півдні Лівану.
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала двох лідерів "Хезболли", які відповідальні за масовані ракетні атаки та командування окремих ділянок фронту. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
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Артилерія ЗС та ЦАХАЛ завдала та ліквідувала терориста Ахмада Мустафу аль-Хаджа Алі, командувача фронтом Хула в терористичній організації "Хезболла", який відповідав за сотні ракетних і у бік району Кір'ят-Шмона
Окрім того, війська Ізраїлю завдали ударів по численним об’єктам зберігання зброї в районі Дахієх у Бейруті та об’єктам зберігання зброї та додатковій інфраструктурі терористів на півдні Лівану.
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах у Сирії10.10.24, 03:13 • 16681 перегляд
Під час іншого удару ЦАХАЛ ліквідував Мохаммада Алі Хамдана, командира протитанкового підрозділу Хезболли в районі Мейс-ель-Джабаль, який відповідав за численні ракетні атаки на громади на півночі Ізраїлю
Військові наголошують, що вжили низку заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи публікацію завчасних попереджень для населення в цьому районі.
Проте, кажуть військові Ізраїлю, "Хезболла" навмисно розмістила свої склади зброї та озброєння під житловими будинками, школами, мечетями та університетами в центрі Бейрута, створюючи небезпеку для цивільного населення в цьому районі.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Зокрема, міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.