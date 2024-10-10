Израиль ликвидировал еще двух лидеров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля ликвидировала двух лидеров «Хезболлы», которые ответственны за массированные ракетные атаки и командование отдельных участков фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Артиллерия ВС и ЦАХАЛ нанесла и ликвидировала террориста Ахмада Мустафу аль-Хаджа Али, командующего фронтом Хула в террористической организации «Хезболла», который отвечал за сотни ракетных и в сторону района Кирьят-Шмона

Кроме того, войска Израиля нанесли удары по многочисленным объектам хранения оружия в районе Дахиех в Бейруте и объектам хранения оружия и дополнительной инфраструктуре террористов на юге Ливана.

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии

Во время другого удара ЦАХАЛ ликвидировал Мохаммада Али Хамдана, командира противотанкового подразделения Хезболлы в районе Мейс-эль-Джабаль, который отвечал за многочисленные ракетные атаки на общины на севере Израиля