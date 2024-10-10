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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль ликвидировал еще двух лидеров «Хезболлы»

Израиль ликвидировал еще двух лидеров «Хезболлы»

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:08  •  4491 просмотра

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ЦАХАЛ уничтожил командующего фронтом Хула и командира противотанкового подразделения «Хезболлы». Нанесены удары по объектам хранения оружия в Бейруте и на юге Ливана.

Армия обороны Израиля ликвидировала двух лидеров «Хезболлы», которые ответственны за массированные ракетные атаки и командование отдельных участков фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Артиллерия ВС и ЦАХАЛ нанесла и ликвидировала террориста Ахмада Мустафу аль-Хаджа Али, командующего фронтом Хула в террористической организации «Хезболла», который отвечал за сотни ракетных и  в сторону района Кирьят-Шмона

- говорится в заявлении ЦАХАЛа. 

Кроме того, войска Израиля нанесли удары по многочисленным объектам хранения оружия в районе Дахиех в Бейруте и объектам хранения оружия и дополнительной инфраструктуре террористов на юге Ливана.

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии10 октября 2024, 00:13 • 14022 просмотра

Во время другого удара ЦАХАЛ ликвидировал Мохаммада Али Хамдана, командира противотанкового подразделения Хезболлы в районе Мейс-эль-Джабаль, который отвечал за многочисленные ракетные атаки на общины на севере Израиля

- говорят в Армии обороны Израиля.

Военные отмечают, что приняли ряд мер для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая публикацию заблаговременных предупреждений для населения в этом районе.

Однако, говорят военные Израиля, «Хезболла» намеренно разместила свои склады оружия и вооружения под жилыми домами, школами, мечетями и университетами в центре Бейрута, создавая опасность для гражданского населения в этом районе.

Напомним,

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» и его преемников. В частности, министр обороны подтвердил вероятную ликвидацию Хашема Сафиеддина, который должен был заменить Насраллу.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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