Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии

Израиль наносит авиаудары по промышленным и военным объектам в Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Израильские силы нанесли авиаудары по промышленному объекту в сирийском городе Хомс и военному объекту в сельской местности вблизи города Хама.

Директор промышленного предприятия Амера Халил подтвердил информацию об атаках, отметив, что последствия еще оцениваются. В то же время, сирийские военные не предоставили детальной информации о возможных пострадавших.

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