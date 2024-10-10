Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии
Киев • УНН
Израильские силы атаковали промышленный объект в Хомсе и военный объект вблизи Хамы. Директор предприятия подтвердил атаку, последствия оцениваются, сирийские военные не предоставили деталей относительно пострадавших.
Израиль наносит авиаудары по промышленным и военным объектам в Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израильские силы нанесли авиаудары по промышленному объекту в сирийском городе Хомс и военному объекту в сельской местности вблизи города Хама.
Директор промышленного предприятия Амера Халил подтвердил информацию об атаках, отметив, что последствия еще оцениваются. В то же время, сирийские военные не предоставили детальной информации о возможных пострадавших.
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