Израиль, вероятно, атаковал Дамаск: СМИ сообщают, что есть пострадавшие
Киев • УНН
В столице Сирии Дамаске прогремели взрывы во время предполагаемой израильской атаки. Сирийские СМИ сообщают о пострадавших и ударе по зданию в районе Меззех.
В сирийском Дамаске прогремели взрывы во время предполагаемой израильской атаки. Вероятно, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Сирийские СМИ сообщают о взрывах в столице страны Дамаске на фоне, по некоторым сообщениям, авиаудара Израиля.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как из района Дамаска поднимается дым.
Кроме того, сообщается, что вероятный авиаудар Израиля по Дамаску был направлен по зданию в районе Меззех сирийской столицы.
Сирийские СМИ сообщают, что во время удара есть пострадавшие.
В то же время Израиль официально не подтверждал атаку на Дамаск.