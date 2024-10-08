Израиль, вероятно, атаковал Дамаск: СМИ сообщают, что есть пострадавшие

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  73693 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  100289 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  102836 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  113180 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  94352 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  100198 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  102342 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100945 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  122084 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116584 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

  •  41180 просмотра
Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

  •  29810 просмотра
В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды

В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды

  •  17684 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  69786 просмотра
МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

МИД приветствует решение Британии о санкциях против войск рф, которые используют химоружие против Украины

  •  17055 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  69786 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  113179 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  122083 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  126141 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  154944 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  110566 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  142256 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  113361 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110828 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  115065 просмотра
Актуальное
Израиль, вероятно, атаковал Дамаск: СМИ сообщают, что есть пострадавшие

Израиль, вероятно, атаковал Дамаск: СМИ сообщают, что есть пострадавшие

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 18:14  •  8097 просмотра

Read in English

В столице Сирии Дамаске прогремели взрывы во время предполагаемой израильской атаки. Сирийские СМИ сообщают о пострадавших и ударе по зданию в районе Меззех.

В сирийском Дамаске прогремели взрывы во время предполагаемой израильской атаки. Вероятно, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Сирийские СМИ сообщают о взрывах в столице страны Дамаске на фоне, по некоторым сообщениям, авиаудара Израиля.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как из района Дамаска поднимается дым.

Кроме того, сообщается, что вероятный авиаудар Израиля по Дамаску был направлен по зданию в районе Меззех сирийской столицы.

Сирийские СМИ сообщают, что во время удара есть пострадавшие.

В то же время Израиль официально не подтверждал атаку на Дамаск.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
izrailИзраиль
damaskДамаск
siriyaСирия