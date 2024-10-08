Ізраїль, ймовірно, атакував Дамаск: ЗМІ повідомляють, що є постраждалі
Київ • УНН
У столиці Сирії Дамаску пролунали вибухи під час передбачуваної ізраїльської атаки. Сирійські ЗМІ повідомляють про постраждалих та удар по будівлі в районі Меззех.
У сирійському Дамаску пролунали вибухи під час передбачуваної ізраїльської атаки. Ймовірно, є постраждалі, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Сирійські ЗМІ повідомляють про вибухи в столиці країни Дамаску на тлі, за деякими повідомленнями, авіаудару Ізраїлю.
На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, як з району Дамаска піднімається дим.
Крім того, повідомляється, що ймовірний авіаудар Ізраїлю по Дамаску був спрямований по будівлі в районі Меззех сирійської столиці.
Сирійські ЗМІ повідомляють, що під час удару є постраждалі.
У той же час Ізраїль офіційно не підтверджував атаку на Дамаск.