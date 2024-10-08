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Ізраїль, ймовірно, атакував Дамаск: ЗМІ повідомляють, що є постраждалі

Ізраїль, ймовірно, атакував Дамаск: ЗМІ повідомляють, що є постраждалі

Київ • УНН

 • 36562 перегляди

У столиці Сирії Дамаску пролунали вибухи під час передбачуваної ізраїльської атаки. Сирійські ЗМІ повідомляють про постраждалих та удар по будівлі в районі Меззех.

У сирійському Дамаску пролунали вибухи під час передбачуваної ізраїльської атаки. Ймовірно, є постраждалі, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Сирійські ЗМІ повідомляють про вибухи в столиці країни Дамаску на тлі, за деякими повідомленнями, авіаудару Ізраїлю.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно, як з району Дамаска піднімається дим.

Крім того, повідомляється, що ймовірний авіаудар Ізраїлю по Дамаску був спрямований по будівлі в районі Меззех сирійської столиці.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що під час удару є постраждалі.

У той же час Ізраїль офіційно не підтверджував атаку на Дамаск.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
izrailІзраїль
damaskДамаск
syriiaСирія

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