Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах у Сирії
Київ • УНН
Ізраїльські сили атакували промисловий об'єкт у Хомсі та військовий об'єкт поблизу Хами. Директор підприємства підтвердив атаку, наслідки оцінюються, сирійські військові не надали деталей щодо постраждалих.
Ізраїль завдає авіаударів по промисловим та військовим об'єктам у Сирії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Ізраїльські сили завдали авіаударів по промисловому об'єкту в сирійському місті Хомс та військовому об'єкту в сільській місцевості поблизу міста Хама.
Директор промислового підприємства Амера Халіл підтвердив інформацію про атаки, зазначивши, що наслідки ще оцінюються. У той же час, сирійські військові не надали детальної інформації щодо можливих постраждалих.
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