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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Кубі відбулись про-палестинські мітинги на чолі з президентом країни

Київ • УНН

 • 11480 перегляди

Понад тисячу людей вийшли на вулиці Гавани на підтримку Палестини. Серед демонстрантів були президент Куби Мігель Діас-Канель, інші лідери та палестинські студенти-медики.

На Кубі відбулись про-палестинські мітинги на чолі з президентом країни

Минулої доби понад тисячу людей вийшли на вулиці Гавани, скандуючи "Хай живе вільна Палестина". На демонстрації були присутні також очільник Куби Мігель Діас-Канель та інші лідери комуністичного острова.

Пише УНН із посиланням на France24 та AFP.

"Хай живе вільна Палестина!" - зазначалося на екрані перед демонстрацією на підтримку палестинського народу, яка відбулась у понеділок, 14 жовтня, у столиці Куби.

Серед демонстрантів у Гавані було близько 250 палестинських студентів-медиків, - вони несли великий банер.

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"Ми тут, щоб підтримати справедливі вимоги палестинського народу щодо їх суверенітету, їхньої свободи […] і проти геноцидного хрестового походу, який Ізраїль проводить проти палестинського народу", - Мішель Маріньо, 20-річний кубинський спеціаліст з міжнародних відносин. студент, повідомив AFP.

На мітингу у Гавані з'явився президент Куби Мігель Діас-Канель та іншими лідери комуністичного острова, - вони були одягнені в традиційні хустки "кеффіє" і також пройшли маршем, щоб висловити солідарність з палестинцями в Газі.

Доповнення

Марш мав відбутися в річницю жорстокого нападу ХАМАСу на Ізраїль, але був відкладений через ураган Мілтон, який минулого тижня обрушився на Кубу і Флориду.

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Довідка

Атака бойового формування ХАМАС 7 жовтня спровокувала війну в Газі та призвела до загибелі щонайменше 1206 осіб, переважно цивільних, згідно з офіційними ізраїльськими даними.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я ХАМАС, ізраїльський наступ у відповідь на ці акти вбив понад 40 тис. палестинців у секторі Газа.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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