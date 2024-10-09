ООН попереджає про загрозу гуманітарної катастрофи в Лівані
Київ • УНН
Офіційні особи ООН побоюються, що Ліван може зазнати гуманітарної катастрофи, подібної до ситуації в Газі. Мільйони людей вже опинилися у складних умовах, пошкоджено школи та медичні заклади.
ООН попереджає про загрозу гуманітарної катастрофи в Лівані. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Офіційні особи ООН висловлюють побоювання, що Ліван може зазнати гуманітарної катастрофи, подібної до тієї, яка сталася в Газі. Вони зазначають, що спостерігаються схожі моделі конфлікту, зокрема використання тих же методів ведення війни.
Унаслідок насильства цивільні особи можуть зазнати значних втрат, включаючи закриття лікарень, масове переміщення людей і руйнування інфраструктури. У Лівані вже спостерігаються ознаки катастрофи: мільйони людей виявилися у складних умовах, а багато шкіл і медичних закладів пошкоджені.
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