ООН предупреждает об угрозе гуманитарной катастрофы в Ливане
Киев • УНН
Официальные лица ООН опасаются, что Ливан может потерпеть гуманитарную катастрофу, подобную ситуации в Газе. Миллионы людей уже оказались в сложных условиях, повреждены школы и медицинские учреждения.
ООН предупреждает об угрозе гуманитарной катастрофы в Ливане. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Официальные лица ООН выражают опасения, что Ливан может потерпеть гуманитарную катастрофу, подобную той, которая произошла в Газе. Они отмечают, что наблюдаются похожие модели конфликта, в частности использование тех же методов ведения войны.
В результате насилия гражданские лица могут понести значительные потери, включая закрытие больниц, массовое перемещение людей и разрушение инфраструктуры. В Ливане уже наблюдаются признаки катастрофы: миллионы людей оказались в сложных условиях, а многие школы и медицинские учреждения повреждены.
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