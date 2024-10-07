Израиль объявил закрытой военной зоной новые районы на границе с Ливаном

Вечером 6 октября израильские военные сообщили о закрытой военной зоне в Манаре, Ифтахе и Малкии, что на границе с Ливаном. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.

После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Вход на эти территории запрещен, - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал командующий Северного командования генерал-майор Ори Гордин.

Напомним

ЦАХАЛ начал ограниченные наземные рейды против объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Операция направлена на террористические цели вблизи границы, которые угрожают северным районам Израиля.