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Ізраїль оголосив закритою військовою зоною нові райони на кордоні з Ліваном

Ізраїль оголосив закритою військовою зоною нові райони на кордоні з Ліваном

Київ • УНН

 • 17400 перегляди

Ізраїль оголосив закритою військовою зоною райони Манара, Їфтах і Малкія на кордоні з Ліваном. Це рішення прийнято після оцінки ситуації, вхід на ці території заборонено.

Увечері 6 жовтня ізраїльські військові повідомили про закриту військову зону у Манарі, Їфтаху і Малкії, що на кордоні з Ліваном. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.

Після оцінки ситуації райони Манара, Їфтах і Малкія на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. Вхід на ці території заборонено,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ підписав командувач Північного командування генерал-майор Орі Гордін.

Нагадаємо

ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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