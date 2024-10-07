Ізраїль оголосив закритою військовою зоною нові райони на кордоні з Ліваном
Київ • УНН
Ізраїль оголосив закритою військовою зоною райони Манара, Їфтах і Малкія на кордоні з Ліваном. Це рішення прийнято після оцінки ситуації, вхід на ці території заборонено.
Увечері 6 жовтня ізраїльські військові повідомили про закриту військову зону у Манарі, Їфтаху і Малкії, що на кордоні з Ліваном. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.
Після оцінки ситуації райони Манара, Їфтах і Малкія на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. Вхід на ці території заборонено,
Зазначається, що відповідний наказ підписав командувач Північного командування генерал-майор Орі Гордін.
Нагадаємо
ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.