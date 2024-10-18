На Кубі сталася аварія, вся країна залишилася без електрики
Київ • УНН
На Кубі сталася аварія на головній електростанції, що призвело до відключення електрики по всій країні. Влада працює над відновленням, але терміни невідомі, населенню рекомендовано економити електроенергію.
На Кубі в п'ятницю сталася аварія на одній із головних електростанцій, унаслідок чого без електропостачання залишилася вся країна. Про це з посиланням на кубинське Міністерство енергетики повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.
На Кубі у п'ятницю сталася аварія на одній із головних електростанцій – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса у місті Матансас. Через аварію стався збій у національній електромережі, внаслідок якого без електропостачання залишилася вся країна,
Деталі
Президент Куби Мігель Діас-Канель написав у соцмережі Х, що ведуться роботи з відновлення електропостачання, але коли вони закінчаться, наразі невідомо.10-мільйонному населенню острова рекомендовано перейти до режиму жорсткої економії електрики. Усіх працівників, крім екстрених служб, розпущено по домівках. Школи та виші закриті як мінімум до неділі. Закрито також розважальні заклади та практично вся торгівля.
Доповнення
Як зазначає видання, перебої з електрикою – не рідкість на Кубі. Їхня причина – застаріле обладнання на електростанціях та енергетичних вузлах, а також нестача палива. США ще в епоху холодної війни запровадили ембарго на експорт на Кубу палива й устаткування, а основні постачальники - Венесуела, Мексика і росія - останніми роками скоротили свої поставки. Через це Куба змушена закуповувати паливо за значно вищими цінами на спотовому ринку, при тому що економіка країни перебуває на межі банкрутства.
На Кубі відбулись про-палестинські мітинги на чолі з президентом країни15.10.24, 10:39 • 11480 переглядiв