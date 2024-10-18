На Кубе произошла авария, вся страна осталась без электричества

На Кубе в пятницу произошла авария на одной из главных электростанций, в результате чего без электроснабжения осталась вся страна. Об этом со ссылкой на кубинское Министерство энергетики сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

На Кубе в пятницу произошла авария на одной из главных электростанций - ТЭЦ Антонио Гутьерреса в городе Матансас. Из-за аварии произошел сбой в национальной электросети, в результате которого без электроснабжения осталась вся страна, - об этом сообщило кубинское министерство энергетики.

Детали

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети Х, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения, но когда они закончатся, пока неизвестно. 10-миллионному населению острова рекомендовано перейти к режиму жесткой экономии электричества. Всех работников, кроме экстренных служб, распущены по домам. Школы и вузы закрыты как минимум до воскресенья. Закрыты также развлекательные заведения и практически вся торговля.

Дополнение

Как отмечает издание, перебои с электричеством - не редкость на Кубе. Их причина - устаревшее оборудование на электростанциях и энергетических узлах, а также нехватка топлива. США еще в эпоху холодной войны ввели эмбарго на экспорт на Кубу топлива и оборудования, а основные поставщики - Венесуэла, Мексика и россия - в последние годы сократили свои поставки. Из-за этого Куба вынуждена закупать топливо по значительно более высоким ценам на спотовом рынке, при том что экономика страны находится на грани банкротства.

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