В умовах серйозної енергокризи, Куба готується пережити прихід урагану
Київ • УНН
Куба третій день без електрики через аварію в енергосистемі. Ураган "Оскар" наближається до острова, що може посилити дефіцит продуктів і ліків та ускладнити ситуацію.
Відключення електроенергії на Кубі тривають, незважаючи на кілька спроб налагодити стабільне постачання. Тим часом на острів може обрушитися ураган "Оскар".
Пише УНН з посиланням на AFP та Globo.
Населення острова Куба третій день перебуває в стані загального відключення електроенергії. У суботу влада повідомила про початковий прогрес у відновленні поставок, але він був недовгим. І ось до острова котиться ураган.
Відповідно до прогнозів, ураган "Оскар" може обрушиться на Кубу у неділю.
Президент Мігель Діас-Канель у повідомленні, опублікованому в суботу ввечері в соціальній мережі X, зазначив, що влада Куби "вже докладає всіх зусиль, щоб захистити населення та економічні ресурси, враховуючи неминучість урагану "Оскар".
Втім погодне явище може посилити дефіцит продуктів харчування та медикаментів на острові.
Щодо енергетики: профільний міністр Вісенте де ла О Леві заявив в суботу, що в енергосистемі країни є 500 мегават. Посадовець наголосив, що "кілька підстанцій на заході країни тепер мають електроенергію". Але о 6.15 ранку світло знову зникло по всій країні.
У суботу ввечері більшість районів Гавани були темними, за винятком готелів і лікарень, оснащених аварійними генераторами, та небагатьох приватних будинків, які мають подібне обладнання.
"Ситуація дуже складна, але я намагаюся зберігати спокій, тому що в цій країні і так багато стресу", - розповіла AFP 28-річна танцівниця Яїма Вальядарес.
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