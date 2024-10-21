На Кубі новий збій в електромережі через ураган "Оскар"
Київ • УНН
На Кубі стався новий збій в електромережі під час ремонтних робіт. Ураган "Оскар" заважає відновленню електропостачання, яке було пошкоджено раніше через несправність на найбільшій електростанції країни.
На Кубі знову збій в електромережі через ураган "Оскар". Про це повідомляє Міністерство енергетики Куби, передає УНН.
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За інформацією Міністерства енергетики Куби, у неділю під час ремонтних робіт стався новий збій в електромережі країни. Упродовж вихідних тривали спроби відновити роботу електромережі, яка була серйозно пошкоджена в п'ятницю.
Відновленню постачання електроенергії заважає ураган "Оскар", який, згідно з даними Національного центру спостереження за ураганами США, обрушився на східну частину Куби рано в понеділок за фінським часом.
Першочерговим чинником збою в електромережі стало несправність на найбільшій електростанції країни. Місцева влада вживає всіх необхідних заходів для усунення наслідків стихії та відновлення електропостачання для населення.
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