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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Кубі новий збій в електромережі через ураган "Оскар"

Київ • УНН

 • 18258 перегляди

На Кубі стався новий збій в електромережі під час ремонтних робіт. Ураган "Оскар" заважає відновленню електропостачання, яке було пошкоджено раніше через несправність на найбільшій електростанції країни.

На Кубі новий збій в електромережі через ураган "Оскар"

На Кубі знову збій в електромережі через ураган "Оскар". Про це повідомляє Міністерство енергетики Куби, передає УНН.

Деталі

За інформацією Міністерства енергетики Куби, у неділю під час ремонтних робіт стався новий збій в електромережі країни. Упродовж вихідних тривали спроби відновити роботу електромережі, яка була серйозно пошкоджена в п'ятницю.

Відновленню постачання електроенергії заважає ураган "Оскар", який, згідно з даними Національного центру спостереження за ураганами США, обрушився на східну частину Куби рано в понеділок за фінським часом.

Першочерговим чинником збою в електромережі стало несправність на найбільшій електростанції країни. Місцева влада вживає всіх необхідних заходів для усунення наслідків стихії та відновлення електропостачання для населення.

Куба знижує прогноз зростання. Економічна криза продовжується14.11.22, 18:57 • 264389 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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