На Кубе новый сбой в электросети из-за урагана "Оскар"

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  107588 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  136216 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  163583 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  168737 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  155851 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  133275 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  111788 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102508 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100762 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113282 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кипер показал ремонт в детской больнице Одесской области

Кипер показал ремонт в детской больнице Одесской области

  •  24740 просмотра
МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны: в ОП отреагировали

МВФ обновил базовый прогноз по окончанию войны: в ОП отреагировали

  •  49800 просмотра
Солнце, тепло и туман: синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю

Солнце, тепло и туман: синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю

  •  22115 просмотра
Западные компоненты обнаружили в северокорейской ракете, которой рф атаковала Украину

Западные компоненты обнаружили в северокорейской ракете, которой рф атаковала Украину

  •  33530 просмотра
Курс валют на понедельник: что установил НБУ

Курс валют на понедельник: что установил НБУ

  •  18244 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  133326 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  136511 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  135046 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  163362 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  159218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  107587 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  89314 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

  •  83288 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  71981 просмотра
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

19 октября 2024, 12:10  •  83274 просмотра
Актуальное
На Кубе новый сбой в электросети из-за урагана "Оскар"

На Кубе новый сбой в электросети из-за урагана "Оскар"

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 23:22  •  2172 просмотра

Read in English

На Кубе произошел новый сбой в электросети во время ремонтных работ. Ураган "Оскар" мешает восстановлению электроснабжения, которое было повреждено ранее из-за неисправности на крупнейшей электростанции страны.

На Кубе снова сбой в электросети из-за урагана "Оскар". Об этом сообщает Министерство энергетики Кубы, передает УНН.

Детали

По информации Министерства энергетики Кубы, в воскресенье во время ремонтных работ произошел новый сбой в электросети страны. В течение выходных продолжались попытки восстановить работу электросети, которая была серьезно повреждена в пятницу.

Восстановлению поставок электроэнергии мешает ураган "Оскар", который, согласно данным Национального центра наблюдения за ураганами США, обрушился на восточную часть Кубы рано в понедельник по финскому времени.

Первоочередным фактором сбоя в электросети стала неисправность на крупнейшей электростанции страны. Местные власти принимают все необходимые меры для устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения для населения.

Куба снижает прогноз роста. Экономический кризис продолжается14 ноября 2022, 16:57 • 264327 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира