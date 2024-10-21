На Кубе новый сбой в электросети из-за урагана "Оскар"
Киев • УНН
На Кубе произошел новый сбой в электросети во время ремонтных работ. Ураган "Оскар" мешает восстановлению электроснабжения, которое было повреждено ранее из-за неисправности на крупнейшей электростанции страны.
На Кубе снова сбой в электросети из-за урагана "Оскар". Об этом сообщает Министерство энергетики Кубы, передает УНН.
Детали
По информации Министерства энергетики Кубы, в воскресенье во время ремонтных работ произошел новый сбой в электросети страны. В течение выходных продолжались попытки восстановить работу электросети, которая была серьезно повреждена в пятницу.
Восстановлению поставок электроэнергии мешает ураган "Оскар", который, согласно данным Национального центра наблюдения за ураганами США, обрушился на восточную часть Кубы рано в понедельник по финскому времени.
Первоочередным фактором сбоя в электросети стала неисправность на крупнейшей электростанции страны. Местные власти принимают все необходимые меры для устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения для населения.
Куба снижает прогноз роста. Экономический кризис продолжается14 ноября 2022, 16:57 • 264327 просмотров