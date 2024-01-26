Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование
Киев • УНН
Исследование ученых показало, что европейские леса с разнообразными породами деревьев, особенно те, что имеют высокую плотность древостоя и медленно растут, например, дуб, являются более устойчивыми к ураганам. Эта устойчивость усиливается в экстремальных климатических условиях.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Functional Ecology, европейские леса с большим разнообразием пород деревьев более устойчивы к штормам, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.
Детали
Новое исследование, проведенное исследователями Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE), показывает, что в Европе наиболее устойчивыми к штормам являются леса с большим разнообразием пород деревьев и преобладанием медленно растущих пород с высокой плотностью древесины, как у дуба.
Исследователи также обнаружили, что положительное влияние разнообразия деревьев на устойчивость к штормам было более выраженным в экстремальных климатических условиях, таких как жаркие и засушливые условия Средиземноморского региона и холодные и влажные условия северной Скандинавии.
В последние десятилетия Европа переживала более частые и сильные ветры, которые ставят под угрозу леса. Исследователи говорят, что их результаты могут помочь в прогнозировании влияния увеличения частоты и интенсивности штормов на леса, а также указать, как мы можем сделать леса более устойчивыми.
Важным выводом нашего исследования является то, что монокультуры быстрорастущих пород, таких как сосна, хотя и ценные с экономической точки зрения, более восприимчивы к штормам. Поэтому в контексте увеличения потерь от штормов по всему континенту наше исследование приводит доказательства в пользу таких методов управления лесами, которые способствуют разнообразию видов медленно растущих деревьев, таким как дуб
Исследователи предупреждают, что поскольку это исследование является моделирующим, для подтверждения полученных результатов все еще необходимы полевые исследования.
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