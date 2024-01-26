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Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование

Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование

Киев • УНН

 • 31824 просмотра

Исследование ученых показало, что европейские леса с разнообразными породами деревьев, особенно те, что имеют высокую плотность древостоя и медленно растут, например, дуб, являются более устойчивыми к ураганам. Эта устойчивость усиливается в экстремальных климатических условиях.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Functional Ecology, европейские леса с большим разнообразием пород деревьев более устойчивы к штормам, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Новое исследование, проведенное исследователями Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE), показывает, что в Европе наиболее устойчивыми к штормам являются леса с большим разнообразием пород деревьев и преобладанием медленно растущих пород с высокой плотностью древесины, как у дуба.

Исследователи также обнаружили, что положительное влияние разнообразия деревьев на устойчивость к штормам было более выраженным в экстремальных климатических условиях, таких как жаркие и засушливые условия Средиземноморского региона и холодные и влажные условия северной Скандинавии.

В последние десятилетия Европа переживала более частые и сильные ветры, которые ставят под угрозу леса. Исследователи говорят, что их результаты могут помочь в прогнозировании влияния увеличения частоты и интенсивности штормов на леса, а также указать, как мы можем сделать леса более устойчивыми.

Важным выводом нашего исследования является то, что монокультуры быстрорастущих пород, таких как сосна, хотя и ценные с экономической точки зрения, более восприимчивы к штормам. Поэтому в контексте увеличения потерь от штормов по всему континенту наше исследование приводит доказательства в пользу таких методов управления лесами, которые способствуют разнообразию видов медленно растущих деревьев, таким как дуб

- сказал доктор Жюльен Баррер, научный сотрудник IRAE и ведущий автор исследования.

Исследователи предупреждают, что поскольку это исследование является моделирующим, для подтверждения полученных результатов все еще необходимы полевые исследования. 

Из-за глобального потепления тропические леса могут погибнуть в ближайшие 100 лет24.08.23, 11:34 • 617798 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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