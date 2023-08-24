Из-за глобального потепления тропические леса могут погибнуть в ближайшие 100 лет

ukru
19:26 • 16698 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 63132 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101510 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102354 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 91466 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85609 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108280 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130685 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167126 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198494 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 38301 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107431 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102341 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100448 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33986 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167126 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198494 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141013 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147642 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 33986 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100448 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119339 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155115 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162040 просмотра
Актуальное
Из-за глобального потепления тропические леса могут погибнуть в ближайшие 100 лет

Из-за глобального потепления тропические леса могут погибнуть в ближайшие 100 лет

Киев • УНН

 • 617798 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Глобальное потепление приводит к тому, что лиственные тропические леса приближаются к температуре, при которой они больше не смогут перерабатывать солнечный свет и углекислый газ, что угрожает их уничтожению, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Небольшой процент верхних листьев тропических деревьев уже пересек этот порог, достигнув температуры выше 47 градусов, что делает невозможным фотосинтез, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature. В настоящее время некоторые листья превышают эту критическую температуру всего в 0,01 процента времени, но воздействие может быстро возрасти, поскольку листья нагреваются быстрее, чем воздух, говорят исследователи.

«Когда воздух нагревается на два-три градуса, то фактическая верхняя температура листьев деревьев повышается на восемь градусов», - сказал ведущий автор исследования из Университета Северной Аризоны Кристофер Доути.

Если средняя температура поверхности тропических лесов потеплеет на 4 градуса выше нынешнего уровня - что считается наихудшим сценарием, то исследователи прогнозируют возможную полную гибель листьев.

Новое исследование предполагает, что гибель листьев может стать новым фактором в прогнозируемой "переломной точке", когда тропические леса из-за изменения климата и вырубки лесов превратятся в ландшафты, похожие на саванны. Если температура воздуха повышается на 0,03°C в год, массовая гибель листьев может произойти чуть более чем через столетие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: несмотря на обещания Лулы: вырубка тропических лесов в Бразилии все еще продолжается

Однако полная гибель листьев не обязательно означает полную гибель дерева. Критическая температура, при которой листья становятся коричневыми и отмирают, также может различаться для разных видов, в зависимости от размера и толщины листьев и ширины кроны.

В Амазонии, где температура выше, чем в других тропических лесах, за последние десятилетия возросла скорость умирания деревьев.

Увеличение фрагментации лесов в результате обезлесения также приводит к тому, что остальная часть леса становится теплее.

Тропические биомы содержат 45% лесов Земли и играют огромную роль в поглощении антропогенного углеродного загрязнения. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, они также являются рассадником половины или более мирового растительного биоразнообразия, насчитывающего не менее 40 000 различных видов деревьев.

«Это правда, что деревья и другие виды растительности могут поглощать выбросы и обеспечивать охлаждение но без согласованных действий человека, направленных на сокращение выбросов и ограничение глобального потепления, а также на защиту и укрепление природы, некоторые функции природы могут начать нарушаться при более высоких температурах», - говорит преподаватель экологических систем в Открытом университете Лесли Мейбон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: глобальная температура океана достигла самых больших показателей в истории

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы