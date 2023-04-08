Незважаючи на обіцянки Лули: вирубка тропічних лісів у Бразилії все ще триває
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вирубка тропічних лісів в бразильській Амазонії в першому кварталі 2023 року була однією з найгірших за всю історію спостережень. Ці цифри показують масштаб завдання, яке стоїть перед президентом Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, всього через 100 днів після його повернення до влади. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Супутникові знімки Національного інституту космічних досліджень INPE показали, що в березні в бразильській Амазонії було знищено 356 квадратних кілометрів лісу. Це на 14 відсотків більше, ніж у березні 2022 року, коли президент і скептик щодо зміни клімату Жаїр Болсонару відбував свій останній рік на посаді, пише AFP.
У першому кварталі 2023 року вирубка лісів в Амазонії стала другим найвищим показником за весь період, коли було знищено 844 квадратних кілометри. Лише перший квартал 2022 року був вищим — 941 квадратний кілометр лісів було вирубано.
Після чотирьох років правління уряду Болсонару, який скасував різні природоохоронні заходи, може знадобитися час, щоб покращити показники вирубки лісів, сказала в інтерв’ю AFP Маріана Наполітано, менеджерка з охорони природи Всесвітнього фонду природи (WWF) в Бразилії.
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“Цифри показують, що існує складний сценарій в умовах ослаблення контролю в регіоні та дискурсу останніх кількох років, який сприяє незаконності”, — зазначила вона.
“Незважаючи на те, що нинішній уряд продемонстрував свій намір серйозно боротися з вирубкою лісів, потрібен час, щоб змінити сценарій”, — додала Наполітано.
Доповнення
У перший день свого третього президентського терміну Лула підписав кілька указів, які скасовують заходи, що завдають шкоди навколишньому середовищу, і створив робочу групу для боротьби з вирубкою лісів.
Він також відновив роботу Фонду Амазонки — ініціативи, яку підтримували переважно Норвегія та Німеччина і яка була призупинена у 2019 році через політику Болсонару.
Нагадаємо
Нове наукове дослідження показало, що понад третина території тропічних лісів Амазонки постраждали внаслідок дій людини.