Несмотря на обещания Лулы: вырубка тропических лесов в Бразилии все еще продолжается

Детали

Спутниковые снимки Национального института космических исследований INPE показали, что в марте в бразильской Амазонии было уничтожено 356 квадратных километров леса. Это на 14 процентов больше, чем в марте 2022 года, когда президент и скептик по изменению климата Жаир Болсонару отбывал свой последний год на посту, пишет AFP.

В первом квартале 2023 года вырубка лесов в Амазонии стала вторым самым высоким показателем за весь период, когда было уничтожено 844 квадратных километра. Только первый квартал 2022 года был выше — 941 квадратный километр лесов был вырублен.

После четырех лет правления правительства Болсонару, которое отменило различные природоохранные меры, может потребоваться время, чтобы улучшить показатели вырубки лесов, сказала в интервью AFP Мариана Наполитано, менеджер по охране природы Всемирного фонда природы (WWF) в Бразилии.

Цитата

“Цифры показывают, что существует сложный сценарий в условиях ослабления контроля в регионе и дискурса последних нескольких лет, который способствует незаконности”, — отметила она.

“Несмотря на то, что нынешнее правительство продемонстрировало свое намерение серьезно бороться с вырубкой лесов, нужно время, чтобы изменить сценарий”, — добавила Наполитано.

Дополнение

В первый день своего третьего президентского срока Лула подписал несколько указов, отменяющих меры, наносящие вред окружающей среде, и создал рабочую группу для борьбы с вырубкой лесов.

Он также возобновил работу Фонда Амазонки — инициативы, которую поддерживали в основном Норвегия и Германия и которая была приостановлена в 2019 году из-за политики Болсонару.

Напомним

Новое научное исследование показало, что более треть территории тропических лесов Амазонки пострадали в результате действий человека.