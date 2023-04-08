Несмотря на обещания Лулы: вырубка тропических лесов в Бразилии все еще продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вырубка тропических лесов в бразильской Амазонии в первом квартале 2023 года была одной из худших за всю историю наблюдений. Эти цифры показывают масштаб задачи, которая стоит перед президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой, всего через 100 дней после его возвращения к власти. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Спутниковые снимки Национального института космических исследований INPE показали, что в марте в бразильской Амазонии было уничтожено 356 квадратных километров леса. Это на 14 процентов больше, чем в марте 2022 года, когда президент и скептик по изменению климата Жаир Болсонару отбывал свой последний год на посту, пишет AFP.
В первом квартале 2023 года вырубка лесов в Амазонии стала вторым самым высоким показателем за весь период, когда было уничтожено 844 квадратных километра. Только первый квартал 2022 года был выше — 941 квадратный километр лесов был вырублен.
После четырех лет правления правительства Болсонару, которое отменило различные природоохранные меры, может потребоваться время, чтобы улучшить показатели вырубки лесов, сказала в интервью AFP Мариана Наполитано, менеджер по охране природы Всемирного фонда природы (WWF) в Бразилии.
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“Цифры показывают, что существует сложный сценарий в условиях ослабления контроля в регионе и дискурса последних нескольких лет, который способствует незаконности”, — отметила она.
“Несмотря на то, что нынешнее правительство продемонстрировало свое намерение серьезно бороться с вырубкой лесов, нужно время, чтобы изменить сценарий”, — добавила Наполитано.
Дополнение
В первый день своего третьего президентского срока Лула подписал несколько указов, отменяющих меры, наносящие вред окружающей среде, и создал рабочую группу для борьбы с вырубкой лесов.
Он также возобновил работу Фонда Амазонки — инициативы, которую поддерживали в основном Норвегия и Германия и которая была приостановлена в 2019 году из-за политики Болсонару.
Напомним
Новое научное исследование показало, что более треть территории тропических лесов Амазонки пострадали в результате действий человека.