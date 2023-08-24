Через глобальне потепління тропічні ліси можуть загинути в найближчі 100 років

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Невеликий відсоток верхнього листя тропічних дерев вже перетнув цей поріг, сягнувши температури вище 47 градусів, що унеможливлює фотосинтез, повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature. Наразі деякі листки перевищують таку критичну температуру лише 0,01 відсотка часу, але вплив може швидко зрости, оскільки листя нагрівається швидше, ніж повітря, кажуть дослідники.

«Коли повітря нагрівається на два-три градуси, то фактична верхня температура листя дерев підвищується на вісім градусів», - сказав провідний автор дослідження Крістофер Доуті з Університету Північної Арізони.

Якщо середня температура поверхні тропічних лісів потеплішає на 4 градуси вище нинішнього рівня - що вважається найгіршим сценарієм, то дослідники прогнозують можливу повну загибель листя.

Нове дослідження припускає, що загибель листя може стати новим фактором у прогнозованій "переломній точці", коли тропічні ліси через зміну клімату та вирубку лісів перетворяться на ландшафти, схожі на савани. Якщо температура повітря зростатиме на 0,03°C на рік, масова загибель листя може статися трохи більше ніж через століття.

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Проте повна загибель листя не обов'язково означає повну загибель дерева. Критична температура, при якій листя буріє і відмирає, може також відрізнятися для різних видів, залежно від розміру і товщини листя та ширини крону.

В Амазонії, де температура вища, ніж в інших тропічних лісах, за останні десятиліття зросла швидкість вмирання дерев.

Збільшення фрагментації лісів внаслідок вирубки також призводить до того, що решта лісових масивів стають теплішими.

Тропічні біоми містять 45% лісів Землі і відіграють величезну роль у поглинанні вуглецевого забруднення, спричиненого людиною. За даними Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, вони також є осередком половини або більше світового рослинного біорізноманіття, налічуючи щонайменше 40 000 різних видів дерев.

«Це правда, що дерева та інші види рослинності можуть поглинати викиди і забезпечувати охолодження Але без узгоджених дій людини, спрямованих на скорочення викидів і обмеження глобального потепління, а також на захист і зміцнення природи, деякі функції природи можуть почати порушуватися при більш високих температурах», - каже Леслі Мейбон, викладач екологічних систем у Відкритому університеті.

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