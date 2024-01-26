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Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження

Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження

Київ • УНН

 • 31828 перегляди

Дослідження вчених показало, що європейські ліси з різноманітними породами дерев, особливо ті, що мають високу щільність деревостану і повільно ростуть, наприклад, дуб, є більш стійкими до буревіїв. Ця стійкість посилюється в екстремальних кліматичних умовах.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Functional Ecology, європейські ліси з великою різноманітністю порід дерев більш стійкі до штормів, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Нове дослідження, проведене дослідниками Французького національного дослідного інституту сільського господарства, продовольства та навколишнього середовища (INRAE), показує, що в Європі найбільш стійкими до штормів є ліси з великою різноманітністю порід дерев та переважанням повільно зростаючих порід з високою щільністю деревини, як у дуба.

Дослідники також виявили, що позитивний вплив різноманітності дерев на стійкість до штормів був більш вираженим в екстремальних кліматичних умовах, таких як спекотні та посушливі умови Середземноморського регіону та холодні та вологі умови північної Скандинавії.

В останні десятиліття Європа переживала частіші та сильні вітри, які ставлять під загрозу ліси. Дослідники кажуть, що їхні результати можуть допомогти у прогнозуванні впливу збільшення частоти та інтенсивності штормів на ліси, а також вказати, як ми можемо зробити ліси більш стійкими.

Важливим висновком нашого дослідження є те, що монокультури швидкозростаючих порід, таких як сосна, хоч і цінні з економічної точки зору, більш сприйнятливі до штормів. Тому в контексті збільшення втрат від штормів по всьому континенту наше дослідження наводить докази на користь таких методів управління лісами, які сприяють розмаїттю видів дерев, що повільно зростають, таким як дуб

- сказав доктор Жюльєн Баррер, науковий співробітник IRAE і провідний автор дослідження.

Дослідники попереджають, що оскільки це дослідження є моделювальним, для підтвердження отриманих результатів все ще необхідні польові дослідження. 

Через глобальне потепління тропічні ліси можуть загинути в найближчі 100 років24.08.23, 11:34 • 617802 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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