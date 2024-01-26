Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Functional Ecology, європейські ліси з великою різноманітністю порід дерев більш стійкі до штормів, пише УНН з посиланням на Phys.org.

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Нове дослідження, проведене дослідниками Французького національного дослідного інституту сільського господарства, продовольства та навколишнього середовища (INRAE), показує, що в Європі найбільш стійкими до штормів є ліси з великою різноманітністю порід дерев та переважанням повільно зростаючих порід з високою щільністю деревини, як у дуба.

Дослідники також виявили, що позитивний вплив різноманітності дерев на стійкість до штормів був більш вираженим в екстремальних кліматичних умовах, таких як спекотні та посушливі умови Середземноморського регіону та холодні та вологі умови північної Скандинавії.

В останні десятиліття Європа переживала частіші та сильні вітри, які ставлять під загрозу ліси. Дослідники кажуть, що їхні результати можуть допомогти у прогнозуванні впливу збільшення частоти та інтенсивності штормів на ліси, а також вказати, як ми можемо зробити ліси більш стійкими.

Важливим висновком нашого дослідження є те, що монокультури швидкозростаючих порід, таких як сосна, хоч і цінні з економічної точки зору, більш сприйнятливі до штормів. Тому в контексті збільшення втрат від штормів по всьому континенту наше дослідження наводить докази на користь таких методів управління лісами, які сприяють розмаїттю видів дерев, що повільно зростають, таким як дуб