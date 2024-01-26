Ліси з різноманітними видами дерев більш стійкі до штормів - дослідження
Київ • УНН
Дослідження вчених показало, що європейські ліси з різноманітними породами дерев, особливо ті, що мають високу щільність деревостану і повільно ростуть, наприклад, дуб, є більш стійкими до буревіїв. Ця стійкість посилюється в екстремальних кліматичних умовах.
Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Functional Ecology, європейські ліси з великою різноманітністю порід дерев більш стійкі до штормів, пише УНН з посиланням на Phys.org.
Деталі
Нове дослідження, проведене дослідниками Французького національного дослідного інституту сільського господарства, продовольства та навколишнього середовища (INRAE), показує, що в Європі найбільш стійкими до штормів є ліси з великою різноманітністю порід дерев та переважанням повільно зростаючих порід з високою щільністю деревини, як у дуба.
Дослідники також виявили, що позитивний вплив різноманітності дерев на стійкість до штормів був більш вираженим в екстремальних кліматичних умовах, таких як спекотні та посушливі умови Середземноморського регіону та холодні та вологі умови північної Скандинавії.
В останні десятиліття Європа переживала частіші та сильні вітри, які ставлять під загрозу ліси. Дослідники кажуть, що їхні результати можуть допомогти у прогнозуванні впливу збільшення частоти та інтенсивності штормів на ліси, а також вказати, як ми можемо зробити ліси більш стійкими.
Важливим висновком нашого дослідження є те, що монокультури швидкозростаючих порід, таких як сосна, хоч і цінні з економічної точки зору, більш сприйнятливі до штормів. Тому в контексті збільшення втрат від штормів по всьому континенту наше дослідження наводить докази на користь таких методів управління лісами, які сприяють розмаїттю видів дерев, що повільно зростають, таким як дуб
Дослідники попереджають, що оскільки це дослідження є моделювальним, для підтвердження отриманих результатів все ще необхідні польові дослідження.
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