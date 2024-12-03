Стихийное бедствие на границе: сколько жертв унесли наводнения в Таиланде и Малайзии

В результате сильных наводнений в приграничном регионе между Таиландом и Малайзией погибли десятки человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным, стихийное бедствие началось на прошлой неделе и уже унесло жизни 25 человек в Таиланде и шести в Малайзии.

Метеорологи предупреждают, что во вторник в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут усугубить ситуацию.

Власти обеих стран готовятся к дальнейшим наводнениям, поскольку до конца недели прогнозируется муссонный ветер.

В Таиланде Метеорологический институт объявил предупреждение для южных регионов Украины о возможных внезапных наводнениях и паводковых разливах.

Власти призывают граждан быть осторожными и принимать все необходимые меры безопасности.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании