По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

По меньшей мере 20 человек погибли в результате сильного дождя и наводнения на севере Танзании, сообщает министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Детали

Ожидается, что количество погибших возрастет. По данным местных властей, в результате шторма дороги в регионе Маньяра затоплены и заблокированы камнями и деревьями.

На кадрах, обнародованных государственным телеканалом TBC, видно погруженные под воду дома и транспортные средства.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, который находится в Дубае в связи с климатическим саммитом ООН, сообщил, что власти выделят средства для помощи пострадавшим.

Танзания - не единственная страна Восточной Африки, которая в последние неделями пострадала от наводнений и проливных дождей. В Сомали несколько сотен человек погибли, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

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