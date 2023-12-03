По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  124906 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  173255 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  205453 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  191208 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  175273 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  165815 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  177633 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229637 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201907 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  30326 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213350 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  28554 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  201042 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  24396 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45946 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
po-menshei-mere-20-chelovek-pogibli-v-rezultate-navodneniya-v-tanzanii

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 20:40  •  11791 просмотра

Read in English

20 человек погибли из-за наводнений на севере Танзании, заблокированы дороги и затоплены дома; президент пообещал поддержку, находясь за границей.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате сильного дождя и наводнения на севере Танзании, сообщает министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Детали

Ожидается, что количество погибших возрастет. По данным местных властей, в результате шторма дороги в регионе Маньяра затоплены и заблокированы камнями и деревьями.

На кадрах, обнародованных государственным телеканалом TBC, видно погруженные под воду дома и транспортные средства.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, который находится в Дубае в связи с климатическим саммитом ООН, сообщил, что власти выделят средства для помощи пострадавшим.

Танзания - не единственная страна Восточной Африки, которая в последние неделями пострадала от наводнений и проливных дождей. В Сомали несколько сотен человек погибли, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жертвами наводнения в Индии стали по меньшей мере 15 человек, более 100 пропали без вести

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Щонайменше 20 людей загинули в результаті повені в Танзанії
At least 20 people killed in floods in Tanzania
Новости по теме

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

20 человек погибли из-за наводнений на севере Танзании, заблокированы дороги и затоплены дома; президент пообещал поддержку, находясь за границей.

Новости Мира •   •  11791 просмотра
По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины

Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию, сообщает Штаб национального сопротивления. Центр предупреждает, что коллаборационисты понесут ответственность.

Политика •   •  17111 просмотра
россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины

Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине

Российская армия обстреляла из минометов четыре населенных пункта в Сумской области 3 декабря, вызвав 10 взрывов.

Война •   •  20612 просмотра
Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы произошли в Херсоне на фоне воздушной тревоги после того, как российские террористы запустили БПЛА типа "шахед" из оккупированного Крыма; мишенью также стал Николаев.

Война •   •  21474 просмотра
В Херсоне слышны взрывы

Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Леонтий Сандуляк, выдающийся украинский общественный деятель, дипломат, соавтор Акта провозглашения независимости Украины, ушел из жизни 3 декабря. Прощание с ним состоится 4 декабря в Великой Старице Киевской области.

Общество •   •  20183 просмотра
Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек во время российского обстрела Херсона. Он добавил, что в воскресенье только на Херсонщине было более 20 российских обстрелов.

Война •   •  25465 просмотра
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 16 атак врага, а под Авдеевкой - 14 атак - Генштаб

Враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  25335 просмотра
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 16 атак врага, а под Авдеевкой - 14 атак - Генштаб

В Авдеевке во время обстрела ранен мужчина, в селе Константиновка погибла женщина, еще одна получила ранения - прокуратура

В Авдеевке и Константиновке в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб один гражданский человек и двое получили ранения, Донецкая областная прокуратура начала расследование.

Война •   •  24242 просмотра
В Авдеевке во время обстрела ранен мужчина, в селе Константиновка погибла женщина, еще одна получила ранения - прокуратура

За неделю украинские саперы обезвредили 828 взрывоопасных предметов

С 27 ноября по 3 декабря саперные подразделения в Украине обезвредили 828 взрывоопасных предметов и очистили 737,54 га территории. Всего с начала войны они обезвредили почти 90 тысяч взрывоопасных предметов на территории более 40 тысяч гектаров.

Война •   •  22566 просмотра
За неделю украинские саперы обезвредили 828 взрывоопасных предметов

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press

Пентагон подтвердил ЗМЫ, что американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море. Атаковать их могли хуситы из Йемена.

Новости Мира •   •  19542 просмотра
Йеменские хуситы атаковали беспилотниками военный корабль США и коммерческие суда Израиля в Красном море - Associated Press