По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании
Киев • УНН
20 человек погибли из-за наводнений на севере Танзании, заблокированы дороги и затоплены дома; президент пообещал поддержку, находясь за границей.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате сильного дождя и наводнения на севере Танзании, сообщает министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Детали
Ожидается, что количество погибших возрастет. По данным местных властей, в результате шторма дороги в регионе Маньяра затоплены и заблокированы камнями и деревьями.
На кадрах, обнародованных государственным телеканалом TBC, видно погруженные под воду дома и транспортные средства.
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, который находится в Дубае в связи с климатическим саммитом ООН, сообщил, что власти выделят средства для помощи пострадавшим.
Танзания - не единственная страна Восточной Африки, которая в последние неделями пострадала от наводнений и проливных дождей. В Сомали несколько сотен человек погибли, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
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По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании
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