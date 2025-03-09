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В Австралії циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла

Київ • УНН

 • 23652 перегляди

Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.

В Австралії циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла

Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії, обрушившись на місто Брісбен (штат Квінсленд). Сотні тисяч австрійців залишились без світла. Про це пише інформагенція Reuters і видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє інформагенція, на момент виходу на сушу швидкість вітру в епіцентрі становила близько 80 км/год, що відповідає тропічному шторму. ​

Циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без електроенергії. Влада закликала мешканців залишатися пильними через небезпеку сильних вітрів та можливих повеней.

Близько 316 540 людей були знеструмлені на південному сході Квінсленда, де найбільше постраждало місто Голд-Кост, понад 112 000 людей були знеструмлені через систему штормів

- йдеться у дописі Reuters.

Зазначається, що місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків стихії. Жителів постраждалих районів просять дотримуватися вказівок влади та бути обережними під час пересування затопленими територіями.​

Нагадаємо

Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.

Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони29.01.25, 15:05 • 36128 переглядiв

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