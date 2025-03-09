В Австралії циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла
Київ • УНН
Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.
Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії, обрушившись на місто Брісбен (штат Квінсленд). Сотні тисяч австрійців залишились без світла. Про це пише інформагенція Reuters і видання The Guardian, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє інформагенція, на момент виходу на сушу швидкість вітру в епіцентрі становила близько 80 км/год, що відповідає тропічному шторму.
Циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без електроенергії. Влада закликала мешканців залишатися пильними через небезпеку сильних вітрів та можливих повеней.
Близько 316 540 людей були знеструмлені на південному сході Квінсленда, де найбільше постраждало місто Голд-Кост, понад 112 000 людей були знеструмлені через систему штормів
Зазначається, що місцеві служби продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків стихії. Жителів постраждалих районів просять дотримуватися вказівок влади та бути обережними під час пересування затопленими територіями.
Нагадаємо
Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.
Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони29.01.25, 15:05 • 36128 переглядiв