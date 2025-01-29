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Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони

Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони

Київ • УНН

 • 36005 перегляди

Найсильніший шторм «Ермінія» спричинив масштабні повені в італійських регіонах Тоскана і Лігурія. У Франції оголошено «червоний» рівень небезпеки в трьох департаментах, де зафіксовано рекордну за 40 років повінь.

Італія і Франція сильно постраждали від шторму "Ермінія", повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Шторм "Ермінія" продовжує мучити Європу ураганними вітрами і дощами. Від повеней постраждали італійські регіони Тоскана і Лігурія. У трьох регіонах Франції через повені діє "червоний" рівень погодної небезпеки.

У Флоренції затоплено вулиці та підземні переходи, що позначилося на транспортному сполученні.

На одній із вулиць Генуї обвалилася підпірна стіна. На місце події прибули пожежники для пошуку можливих постраждалих.

Дорогу між містами Бузалла і Міньянего (у провінції Генуя) заблокував зсув ґрунту.

У трьох французьких департаментах - Атлантична Луара, Морбіан та Іль і Вілен зберігається червоний рівень погодної небезпеки. В Іль і Вілені шторм "Ермінія" спричинив найсильнішу за останні сорок років повінь.

Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови25.01.2025, 16:23 • 34164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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