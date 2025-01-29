Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони

Італія і Франція сильно постраждали від шторму "Ермінія", повідомляє Euronews, пише УНН.

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Шторм "Ермінія" продовжує мучити Європу ураганними вітрами і дощами. Від повеней постраждали італійські регіони Тоскана і Лігурія. У трьох регіонах Франції через повені діє "червоний" рівень погодної небезпеки.

У Флоренції затоплено вулиці та підземні переходи, що позначилося на транспортному сполученні.

На одній із вулиць Генуї обвалилася підпірна стіна. На місце події прибули пожежники для пошуку можливих постраждалих.

Дорогу між містами Бузалла і Міньянего (у провінції Генуя) заблокував зсув ґрунту.

У трьох французьких департаментах - Атлантична Луара, Морбіан та Іль і Вілен зберігається червоний рівень погодної небезпеки. В Іль і Вілені шторм "Ермінія" спричинив найсильнішу за останні сорок років повінь.

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