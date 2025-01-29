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Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
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Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
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Шторм "Эрминия" обрушился на Италию и Францию: пострадали целые регионы

Шторм "Эрминия" обрушился на Италию и Францию: пострадали целые регионы

Киев  •  УНН

 • 8333 просмотра

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Сильнейший шторм "Эрминия" вызвал масштабные наводнения в итальянских регионах Тоскана и Лигурия. Во Франции объявлен "красный" уровень опасности в трех департаментах, где зафиксировано рекордное за 40 лет наводнение.

Италия и Франция сильно пострадали от шторма "Эрминия", сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Шторм "Эрминия" продолжает мучить Европу ураганными ветрами и дождями. От наводнений пострадали итальянские регионы Тоскана и Лигурия. В трех регионах Франции из-за наводнений действует "красный" уровень погодной опасности.

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На одной из улиц Генуи обрушилась подпорная стена. На место происшествия прибыли пожарные для поиска возможных пострадавших.

Дорогу между городами Бузалла и Миньянего (в провинции Генуя) заблокировал оползень.

В трех французских департаментах - Атлантическая Луара, Морбиан и Иль и Вилен сохраняется красный уровень погодной опасности. В Иль и Вилене шторм "Эрминия" вызвал сильнейшее за последние сорок лет наводнение.

Самый мощный за десятилетие шторм «Эовин» парализовал Британские острова25.01.2025, 16:23 • 33668 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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