Шторм "Эрминия" обрушился на Италию и Францию: пострадали целые регионы
Киев • УНН
Сильнейший шторм "Эрминия" вызвал масштабные наводнения в итальянских регионах Тоскана и Лигурия. Во Франции объявлен "красный" уровень опасности в трех департаментах, где зафиксировано рекордное за 40 лет наводнение.
Италия и Франция сильно пострадали от шторма "Эрминия", сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Шторм "Эрминия" продолжает мучить Европу ураганными ветрами и дождями. От наводнений пострадали итальянские регионы Тоскана и Лигурия. В трех регионах Франции из-за наводнений действует "красный" уровень погодной опасности.
Во Флоренции затоплены улицы и подземные переходы, что сказалось на транспортном сообщении.
На одной из улиц Генуи обрушилась подпорная стена. На место происшествия прибыли пожарные для поиска возможных пострадавших.
Дорогу между городами Бузалла и Миньянего (в провинции Генуя) заблокировал оползень.
В трех французских департаментах - Атлантическая Луара, Морбиан и Иль и Вилен сохраняется красный уровень погодной опасности. В Иль и Вилене шторм "Эрминия" вызвал сильнейшее за последние сорок лет наводнение.
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