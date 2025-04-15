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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25440 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153981 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137715 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133725 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133923 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195996 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77509 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164591 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.

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"Чарівний" Единбург прийме старт велоперегонів Tour de France у 2027 році

Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.

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Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро

В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла затоплення.

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Шторм "Ермінія" обрушився на Італію та Францію: постраждали цілі регіони

Найсильніший шторм «Ермінія» спричинив масштабні повені в італійських регіонах Тоскана і Лігурія. У Франції оголошено «червоний» рівень небезпеки в трьох департаментах, де зафіксовано рекордну за 40 років повінь.

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Співзасновниця італійського модного будинку Missoni померла у віці 93 років

Розіта Міссоні, співзасновниця всесвітньо відомого модного будинку Missoni, померла у віці 93 років. Вона разом з чоловіком створила унікальний бренд, відомий своїми трикотажними виробами та зигзагоподібними принтами.

Новини Світу • 2 січня, 23:36 • 25578 перегляди

Внаслідок вибуху нафтобази Eni у Флоренції загинули чотири людини, поранено 26 людей

На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.

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Кравченко презентував План перемоги Зеленського італійським колегам

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко провів зустрічі з представниками Тоскани щодо безпекової ситуації та Плану перемоги. Сторони домовились про розширення мережі громад-побратимів та допомогу у відновленні інфраструктури.

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Дитячі лікарні Боярки та Флоренції підписали угоду про міжнародне медичне партнерство: чому це важливо

Київська обласна дитяча лікарня підписала меморандум про партнерство з італійською клінікою "Мейєр". Українські лікарі проходитимуть стажування в Італії, а важкохворі діти отримають можливість лікування у Флоренції.

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Італійська Флоренція оголосила про боротьбу з надмірним туризмом

Влада Флоренції посилює боротьбу з надмірним туризмом через зростання кількості відвідувачів. Місто забороняє скриньки для ключів, гучномовці для екскурсоводів та "нетипові транспортні засоби".

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Дитячі лікарні Боярки та Флоренції підпишуть угоду про співробітництво

Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів, партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.

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Вважається, що другого серпня 1858 році на вулицях Лондона почали централізовано розміщати спеціальні скриньки для листів. Хоча прототипи поштових скриньок існували і раніше.

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В Італії арештували замок російського бізнесмена вартістю 41 млн євро: у САП розповіли подробиці

Фінансова гвардія Флоренції арештувала замок російського бізнесмена за запитом України. Арешт пов'язаний зі справою про збитки у 60 млн доларів, завдані Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

Кримінал та НП • 31 липня, 12:18 • 15185 перегляди

Велоспорт: "Тур де Франс" у 2026 році стартує з Барселони

Велоперегони "Тур де Франс" стартують з Барселони у 2026 році, і це буде третій раз за їхню більш ніж столітню історію, коли вони розпочнуться в Іспанії.

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Лондонський хлопчик, який помер від лейкемії у віці 15 років, стане святим: Ватикан визнав умови канонізації

Італійський підліток Карло Акутіс, який народився в Лондоні і помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років, стане першим святим тисячоліття після того, як Ватикан визнав два чудеса, які приписують його заступництву.

Новини Світу • 24 травня, 11:46 • 115053 перегляди

Ікона моди модельєр Роберто Каваллі помер у віці 83 років

Легендарний модельєр Роберто Каваллі, відомий як "король анімалізму" за свої культові анімалістичні принти та джинсовий одяг, помер у Флоренції у віці 83 років після тривалої хвороби.

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Культура колекціонування зародилася ще у Стародавньому Єгипті. Сучасного поняття антикваріат набув в епоху Відродження - в XV-XVI століттях.

УНН Lite • 9 квітня, 03:09 • 29851 перегляди

28 березня: Всесвітній день фортепіано, День народження пральної машини

Сьогодні, 28 березня, музиканти та шанувальники музики в усьому світі можуть долучитися до відзначення Всесвітнього дня фортепіано. Дата святкування обрана не випадково – Всесвітній день фортепіано відзначається у 88 день року, адже у цього музичного інструменту саме така кількість клавіш. У звичайні роки подія припадає на 29 березня, а у високосний рік – на 28 березня.

УНН Lite • 28 березня, 04:11 • 30053 перегляди

26 березня: Всесвітній день вермуту, День "Вигадай своє свято"

Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.

УНН Lite • 26 березня, 04:03 • 31315 перегляди

медведчук став новим бенефіціаром економіки окупованої Донеччини - росЗМІ

медведчук, відомий як кум путіна, розширює свій контроль над металургійною промисловістю окупованого Донецька.

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На аукціоні продали сукню принцеси Діани за рекордні 1,1 млн доларів

Вечірня сукня принцеси Діани 1985 року була продана на аукціоні за рекордні $1,1 млн, що значно перевищило її початковий естімейт. Блузка, яку вона носила, також була продана за 381 тисячу доларів.

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