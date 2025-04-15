Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.
Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.
В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла затоплення.
Найсильніший шторм «Ермінія» спричинив масштабні повені в італійських регіонах Тоскана і Лігурія. У Франції оголошено «червоний» рівень небезпеки в трьох департаментах, де зафіксовано рекордну за 40 років повінь.
Розіта Міссоні, співзасновниця всесвітньо відомого модного будинку Missoni, померла у віці 93 років. Вона разом з чоловіком створила унікальний бренд, відомий своїми трикотажними виробами та зигзагоподібними принтами.
На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко провів зустрічі з представниками Тоскани щодо безпекової ситуації та Плану перемоги. Сторони домовились про розширення мережі громад-побратимів та допомогу у відновленні інфраструктури.
Київська обласна дитяча лікарня підписала меморандум про партнерство з італійською клінікою "Мейєр". Українські лікарі проходитимуть стажування в Італії, а важкохворі діти отримають можливість лікування у Флоренції.
Влада Флоренції посилює боротьбу з надмірним туризмом через зростання кількості відвідувачів. Місто забороняє скриньки для ключів, гучномовці для екскурсоводів та "нетипові транспортні засоби".
Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів, партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.
На нашій планеті нараховується 45 тисяч видів хребетних та вісім мільйонів видів безхребетних тварин, з яких в цілому описано лише півтора мільйони.
Вважається, що другого серпня 1858 році на вулицях Лондона почали централізовано розміщати спеціальні скриньки для листів. Хоча прототипи поштових скриньок існували і раніше.
Фінансова гвардія Флоренції арештувала замок російського бізнесмена за запитом України. Арешт пов'язаний зі справою про збитки у 60 млн доларів, завдані Державній продовольчо-зерновій корпорації України.
Велоперегони "Тур де Франс" стартують з Барселони у 2026 році, і це буде третій раз за їхню більш ніж столітню історію, коли вони розпочнуться в Іспанії.
Італійський підліток Карло Акутіс, який народився в Лондоні і помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років, стане першим святим тисячоліття після того, як Ватикан визнав два чудеса, які приписують його заступництву.
Легендарний модельєр Роберто Каваллі, відомий як "король анімалізму" за свої культові анімалістичні принти та джинсовий одяг, помер у Флоренції у віці 83 років після тривалої хвороби.
Культура колекціонування зародилася ще у Стародавньому Єгипті. Сучасного поняття антикваріат набув в епоху Відродження - в XV-XVI століттях.
Сьогодні, 28 березня, музиканти та шанувальники музики в усьому світі можуть долучитися до відзначення Всесвітнього дня фортепіано. Дата святкування обрана не випадково – Всесвітній день фортепіано відзначається у 88 день року, адже у цього музичного інструменту саме така кількість клавіш. У звичайні роки подія припадає на 29 березня, а у високосний рік – на 28 березня.
Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.
медведчук, відомий як кум путіна, розширює свій контроль над металургійною промисловістю окупованого Донецька.
Вечірня сукня принцеси Діани 1985 року була продана на аукціоні за рекордні $1,1 млн, що значно перевищило її початковий естімейт. Блузка, яку вона носила, також була продана за 381 тисячу доларів.