28 березня: Всесвітній день фортепіано, День народження пральної машини

Сьогодні, 28 березня, музиканти та шанувальники музики в усьому світі можуть долучитися до відзначення Всесвітнього дня фортепіано. Дата святкування обрана не випадково – Всесвітній день фортепіано відзначається у 88 день року, адже у цього музичного інструменту саме така кількість клавіш. У звичайні роки подія припадає на 29 березня, а у високосний рік – на 28 березня.