У Франції насмерть забили чоловіка, який молився у мечеті: підозрюваного затримали в Італії

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню
13:08 • 1676 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
12:59 • 5096 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
12:30 • 8824 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

12:00 • 8264 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
11:54 • 12140 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 60240 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 56528 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 58451 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 85560 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 138090 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.4м/с
24%
759 мм
Популярнi новини

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

28 квітня, 04:19 • 45361 перегляди

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

28 квітня, 07:18 • 15582 перегляди

У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

08:15 • 9294 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

08:46 • 18696 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

08:56 • 17963 перегляди
Публікації

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

12:59 • 5110 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

12:30 • 8838 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

11:54 • 12144 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 60244 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 163036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Ватикан

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

13:22 • 416 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

08:56 • 17987 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

08:46 • 18720 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 138091 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 52850 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухий Су-27

У Франції насмерть забили чоловіка, який молився у мечеті: підозрюваного затримали в Італії

Київ • УНН

 • 696 перегляди

У Франції чоловіка вбили під час молитви в мечеті. Підозрюваний здався в Італії, Франція готує екстрадицію, розглядаються різні мотиви злочину.

У Франції насмерть забили чоловіка, який молився у мечеті: підозрюваного затримали в Італії

В Італії заарештували чоловіка, якого підозрюють у тому, що він забив до смерті вірянина, який молився в мечеті на півдні Франції. Злочинець сам здався правоохоронцям поблизу Флоренції.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Напад стався у п'ятницю у французькому місті Алес, регіон Гард. Вбивця втік з місця події та згодом здався правоохоронцям в італійському Пістойя, місті поблизу Флоренції. За словами влади Італії, сьогодні його мають перевести до Флоренції.

Я можу підтвердити, що передбачуваний злочинець справді пішов до італійської поліцейської дільниці поблизу Флоренції вчора ввечері близько 23:00-23:30. Ми знали, що він покинув Францію. Було лише питанням часу, коли ми його отримаємо

- сказав у понеділок прокурор французького Алеса Абделькрім Гріні.

Франція швидко почне процедуру екстрадиції. Ми зробимо все можливе, щоб повернути його якнайшвидше

- додав Гріні.

Коментуючи мотиви нападу, прокурор зазначив, що найімовірнішим є "антимусульманська мотивація". Проте, за його словами, у розслідуванні є деталі, які вказують і на інші можливі мотиви.

Можливо, захоплення смертю, щоб розглядати як серійного вбивцю

- каже Гріні.

Додатково

Франція має найбільшу діаспору мусульман у Європі, яка налічує понад 6 мільйонів і становить близько 10% населення всієї країни.

У неділю французькі політики засудили напад, який був знятий на відео та опублікований у Snapchat.

По всій Франції масштабна операція: поліція заарештувала десятки підозрюваних у причетності до нападів на в'язниці28.04.25, 14:24 • 1964 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Флоренція
Франція
Італія
Brent
$65.61
Bitcoin
$95,371.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.33
Золото
$3,305.99
Ethereum
$1,805.94