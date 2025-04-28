У Франції насмерть забили чоловіка, який молився у мечеті: підозрюваного затримали в Італії
Київ • УНН
У Франції чоловіка вбили під час молитви в мечеті. Підозрюваний здався в Італії, Франція готує екстрадицію, розглядаються різні мотиви злочину.
В Італії заарештували чоловіка, якого підозрюють у тому, що він забив до смерті вірянина, який молився в мечеті на півдні Франції. Злочинець сам здався правоохоронцям поблизу Флоренції.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Напад стався у п'ятницю у французькому місті Алес, регіон Гард. Вбивця втік з місця події та згодом здався правоохоронцям в італійському Пістойя, місті поблизу Флоренції. За словами влади Італії, сьогодні його мають перевести до Флоренції.
Я можу підтвердити, що передбачуваний злочинець справді пішов до італійської поліцейської дільниці поблизу Флоренції вчора ввечері близько 23:00-23:30. Ми знали, що він покинув Францію. Було лише питанням часу, коли ми його отримаємо
Франція швидко почне процедуру екстрадиції. Ми зробимо все можливе, щоб повернути його якнайшвидше
Коментуючи мотиви нападу, прокурор зазначив, що найімовірнішим є "антимусульманська мотивація". Проте, за його словами, у розслідуванні є деталі, які вказують і на інші можливі мотиви.
Можливо, захоплення смертю, щоб розглядати як серійного вбивцю
Додатково
Франція має найбільшу діаспору мусульман у Європі, яка налічує понад 6 мільйонів і становить близько 10% населення всієї країни.
У неділю французькі політики засудили напад, який був знятий на відео та опублікований у Snapchat.
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