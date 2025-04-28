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По всей Франции масштабная операция: полиция арестовала десятки подозреваемых в причастности к нападениям на тюрьмы

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Французская полиция арестовала 25 человек, подозреваемых в серии нападений на тюрьмы. Среди задержанных есть член марсельской преступной организации DZ Mafia.

По всей Франции масштабная операция: полиция арестовала десятки подозреваемых в причастности к нападениям на тюрьмы

Утром во Франции было арестовано двадцать пять человек, подозреваемых в серии нападений на тюрьмы, совершенных в течение последних двух недель. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Franceinfo.

Правоохранители Франции арестовали 25 человек в понедельник утром, 28 апреля, подозреваемых в причастности к совершенным в последние дни нападениям на тюрьмы и тюремных охранников. 

Соответствующую операцию, осуществленную полицией страны, подтвердил министр юстиции Франции Жеральд Дарманин. Чиновник не уточнял количество задержанных, но ряд СМИ, в частности Franceinfo, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщили о 25 задержанных. 

Я хотел бы поблагодарить судей и сотрудников правоохранительных органов, которые сегодня рано утром арестовали тех, кто, как предполагается, стоит за нападениями на наши тюрьмы и тюремный персонал

- написал Дарманин в социальной сети X.

Среди арестованных есть член DZ Mafina. Мужчину считают членом марсельской преступной организации DZ Mafia. Он находится под следствием за убийство с 2023 года. Этот источник добавляет, что его подозревают в том, что он является одним из руководителей преступной организации.

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По данным franceinfo, подозреваемых арестовали преимущественно в регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Лион, Марсель и Бордо. 

По меньшей мере шесть французских тюрем подверглись нападениям. У входа в тюрьму Тулона был произведен обстрел из автоматической винтовки АК-47, а у тюрем в Вильпенте, Нантере, Экс-Люине и Валенсии были подожжены автомобили. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайлло заявил, что, скорее всего, за нападения несут ответственность наркоторговцы, передает Reuters.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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