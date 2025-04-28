По всей Франции масштабная операция: полиция арестовала десятки подозреваемых в причастности к нападениям на тюрьмы

Утром во Франции было арестовано двадцать пять человек, подозреваемых в серии нападений на тюрьмы, совершенных в течение последних двух недель.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Franceinfo.

Правоохранители Франции арестовали 25 человек в понедельник утром, 28 апреля, подозреваемых в причастности к совершенным в последние дни нападениям на тюрьмы и тюремных охранников.

Соответствующую операцию, осуществленную полицией страны, подтвердил министр юстиции Франции Жеральд Дарманин. Чиновник не уточнял количество задержанных, но ряд СМИ, в частности Franceinfo, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщили о 25 задержанных.

Я хотел бы поблагодарить судей и сотрудников правоохранительных органов, которые сегодня рано утром арестовали тех, кто, как предполагается, стоит за нападениями на наши тюрьмы и тюремный персонал