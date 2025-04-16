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Бывшего президента и первую леди Перу приговорили к 15 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 2058 просмотра

Ольянта Умалу признали виновным в принятии незаконных средств от Odebrecht для избирательных кампаний. Его жена Надин Эредия также приговорена к 15 годам.

Бывшего президента и первую леди Перу приговорили к 15 годам тюрьмы

Бывший президент Перу Ольянта Умала признан виновным в отмывании денег и приговорен к 15 годам тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Суд в столице страны Лиме заявил, что Умала принимал незаконные средства от бразильской строительной компании Odebrecht для финансирования своих избирательных кампаний в 2006 и 2011 годах.

Его жена Надин Эредия, которая была соучредителем Националистической партии вместе с Умалой, также была признана виновной в отмывании денег и приговорена к 15 годам.

Эредия получила убежище в Бразилии и сможет безопасно переехать туда вместе со своим сыном, сообщило Министерство иностранных дел Перу.

Прокуроры просили приговорить Умалу к 20 годам тюрьмы, а Эредию - к 26 с половиной годам.

После судебного разбирательства, которое длилось более трех лет, во вторник суд вынес долгожданный вердикт.

Умала присутствовал на вынесении приговора лично, а его жена услышала его по видеосвязи.

62-летний бывший президент и его жена отрицали какую-либо вину.

Экс-президент Перу приговорен к более чем 20 годам за коррупцию22.10.2024, 04:59 • 17074 просмотра

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