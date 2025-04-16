Колишніх президента і першу леді Перу засудили до 15 років в'язниці
Київ • УНН
Ольянта Умалу визнали винним у прийнятті незаконних коштів від Odebrecht для виборчих кампаній. Його дружину Надін Ередію також засуджено до 15 років.
Колишнього президента Перу Ольянту Умала визнано винним у відмиванні грошей і засуджено до 15 років в'язниці, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Суд у столиці країни Лімі заявив, що Умала приймав незаконні кошти від бразильської будівельної компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках.
Його дружина Надін Ередія, яка була співзасновником Націоналістичної партії разом із Умалою, також була визнана винною у відмиванні грошей та засуджена до 15 років.
Ередія отримала притулок у Бразилії і матиме змогу безпечно переїхати туди разом із своїм сином, повідомило Міністерство закордонних справ Перу.
Прокурори просили засудити Умалу на 20 років в'язниці, а Ередію - на 26 з половиною років.
Після судового розгляду, який тривав понад три роки, у вівторок суд виніс довгоочікуваний вердикт.
Умала був присутній на винесенні вироку особисто, а його дружина почула його з відеозв'язку.
62-річний колишній президент та його дружина заперечували якусь провину.
Екс-президента Перу засуджено до понад 20 років за корупцію22.10.24, 04:59 • 17074 перегляди