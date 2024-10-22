Екс-президента Перу засуджено до понад 20 років за корупцію
Київ • УНН
Алехандро Толедо, колишній президент Перу, отримав понад 20 років ув'язнення за хабарництво від Odebrecht. Його визнано винним у отриманні 35 млн доларів за контракт на будівництво автомагістралі між Перу та Бразилією.
Екс-президента Перу Толедо засудили до понад 20 років в'язниці за корупцію. Про це повідомляє APF, передає УНН.
Деталі
Суд у Перу виніс вирок колишньому президенту Алехандро Толедо, засудивши його до понад 20 років позбавлення волі за корупцію. Він був визнаний винним у отриманні 35 мільйонів доларів хабара від бразильського будівельного конгломерату Odebrecht, що призвело до укладення контракту на будівництво автомагістралі між Перу та Бразилією.
Толедо, який очолював країну з 2001 по 2006 рік, також був звинувачений у змові та відмиванні грошей. Компанія Odebrecht, яка змінила назву на Novonor, визнала, що платила значні суми хабарів по всій Латинській Америці для отримання великих державних контрактів.
78-річного Толедо екстрадували до Перу з США минулого року, де він проживав кілька років перед тим, як здався федеральному суду в Каліфорнії. На судовому засіданні він заявив про свою невинуватість і попросив про пом'якшення покарання, вказуючи на проблеми зі здоров'ям.
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